Resumen: Un choque múltiple de 5 vehículos y un accidente con un ciclista generan caos total en la Calle 26 de Bogotá este lunes. Conozca las rutas alternas.

Choque de cinco carros frente al Portal El Dorado tiene la movilidad afectada en Bogotá

La mañana de este lunes 26 de enero inició con graves traumatismos para los conductores que transitan por el occidente de Bogotá.

Un aparatoso choque múltiple, en el que se vieron involucrados cinco vehículos particulares, paralizó la calzada rápida de la calle 26, exactamente a la altura del Portal El Dorado. El incidente, ocurrido en el sentido occidente–oriente, ha generado filas interminables de automotores que buscan conectar con el centro de la ciudad, obligando a las autoridades de tránsito a realizar cierres parciales en este corredor estratégico.

Hacia las primeras horas de la mañana, el reporte oficial de movilidad confirmó que el impacto entre los cinco carros bloqueó gran parte del flujo vehicular en la localidad de Fontibón.

Lea también: Esta es la verdadera historia del invaluable dije de Yeison Jiménez «Mi Promesa», recuperado de los restos de la avioneta

Agentes civiles de tránsito y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el punto para iniciar el peritaje y coordinar el retiro de los vehículos con grúas. Sin embargo, el incidente no fue el único dolor de cabeza para los capitalinos; mientras se atendía la emergencia principal, otro siniestro vial se reportó en la misma avenida, pero a la altura de la carrera 91.

En este segundo evento, en sentido oriente–occidente, un bus del sistema zonal colisionó contra un ciclista, lo que terminó de colapsar la movilidad en ambas calzadas de la Avenida El Dorado.

Usuarios de TransMilenio y conductores de vehículos particulares han reportado retrasos de más de 40 minutos en sus recorridos habituales.

La Secretaría de Movilidad recomendó a quienes se dirigen hacia el aeropuerto o el centro de la ciudad tomar rutas alternas como la Avenida Mutis (Calle 63) o la Avenida Esperanza para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas con heridas de gravedad, aunque las ambulancias llegaron al sector para valorar a los conductores involucrados y al ciclista afectado.

#GestiónDelTráfico |Se registra tránsito lento en la Av. El Dorado, por las siguiente novedades: Siniestro múltiple entre tres automóviles en la Calle 26 con carrera 98, occ-or, Fontibón.

Siniestro entre bus zonal y ciclista en la Calle 26 con carrera 91, or-occ- Engativá. pic.twitter.com/q7frY4D3DG — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Más noticias de Bogotá