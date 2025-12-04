Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín invierte $103.000 millones en tres de los seis ReCreos Deportivos (Belén, Altavista, Robledo) para fomentar el deporte y la salud mental, beneficiando a más de 37.000 personas.

Belén, Altavista y Robledo se preparan para estrenar megaespacios deportivos: así van las obras de ReCreos

La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción de los ReCreos Deportivos, un proyecto estratégico que promete transformar el acceso a la actividad física, el deporte y la recreación mediante infraestructura moderna y participativa. La inversión total de esta iniciativa alcanzará los $103.000 millones de pesos.

Actualmente, la alcaldía concentra sus esfuerzos en tres de los seis ReCreos Deportivos proyectados.

Estos espacios no solo buscan promover hábitos saludables y aumentar las oportunidades de actividad física, sino también fortalecer la salud mental de los ciudadanos.

El proyecto incluye la activa participación comunitaria mediante talleres de cocreación, apropiación y socialización de diseños, tal como se evidencia en los siguientes avances:

Belén: El ReCreo está adjudicado y pronto a iniciar obra física. Se definió la gimnasia como deporte diferenciador. La ejecución está a cargo del Consorcio WCO ReCreo Deportivo Belén Los Alpes, y se espera impactar a 11.838 personas.

El ReCreo está adjudicado y pronto a iniciar obra física. Se definió la gimnasia como deporte diferenciador. La ejecución está a cargo del Consorcio WCO ReCreo Deportivo Belén Los Alpes, y se espera impactar a 11.838 personas. Corregimiento Altavista: También está adjudicado y avanza con talleres de cocreación y sostenibilidad. El proceso para elegir el nombre del centro aún está en desarrollo. Con este proyecto se beneficiará a 3.986 personas.

También está adjudicado y avanza con talleres de cocreación y sostenibilidad. El proceso para elegir el nombre del centro aún está en desarrollo. Con este proyecto se beneficiará a 3.986 personas. Brisas de Robledo: Se encuentra en la etapa de contratación. Los habitantes han participado en talleres de identidad como “Donde el nombre encuentra su voz”, y el proyecto beneficiará a casi 22.000 habitantes.

La Alcaldía de Medellín reafirma su propósito de construir equipamientos modernos y participativos, garantizando que el diseño y la identidad de estos nuevos ReCreos Deportivos respondan a las necesidades reales de cada territorio.

