Colombia fortalece su liderazgo en atletismo bolivarianos con seis medallas más

A solo tres días del cierre de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, la delegación de Colombia consolidó su dominio en el atletismo con una jornada excepcional que le reportó seis nuevas medallas: cinco de oro y una de bronce.

Con este desempeño, la delegación nacional acumula un total de 12 oros, cinco platas y cuatro bronces, cifras que la confirman como la principal potencia de la disciplina en la presente edición de los Juegos.

La racha ganadora comenzó con la supremacía de la delegación femenina. Helen Tenorio se alzó con la primera medalla de oro del día en el salto alto, alcanzando una marca sólida de 1.89 m, mientras que María Isabel Arboleda sumó un bronce a la cuenta con un registro de 1.80 m.

Poco después, Lina Licona firmó una actuación sobresaliente en los 400 metros planos, ganando el oro con un tiempo de 51.83. Finalmente, la versatilidad colombiana brilló con Damaris Palomeque, quien se colgó el oro en el heptatlón con una ventaja superior a 800 puntos sobre su rival más cercana.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el doble triunfo en los relevos 4×100 metros, confirmando el excelente momento de la velocidad colombiana.

El equipo femenino, compuesto por Marlet Ospino, Angélica Gamboa, Danna Banquez y María Camila Maturana, se impuso con un tiempo de 44.00.

Minutos después, el cuarteto masculino, integrado por Deiner Guaitoto, Enoc Marun, Pedro Agualimpia y Ronal Longa, aseguró el quinto oro del día con un registro de 38.73.

Las buenas noticias se complementaron con el avance a la final de los 200 metros de Marlet Ospino, María Camila Maturana, Ronal Longa y Enoc Marun.

A pesar del único resultado adverso con la descalificación de Bernardo Baloyes en los 400 metros masculinos, Colombia concluye una de sus jornadas más efectivas en Lima.

La delegación de atletismo mantiene una amplia ventaja en el medallero de la disciplina, con la posibilidad de aumentar aún más su cosecha de preseas en las finales programadas para los próximos días.

El país se reafirma como un referente regional en el atletismo bolivariano.

