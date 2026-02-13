Resumen: Tras el ataque al helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos, las autoridades activaron la Estrategia ‘San Martín’ para dar con los responsables. Hasta el momento, seis presuntos miembros del Frente 36 han sido abatidos y siete capturados en distintos municipios de Antioquia y Tolima, incluyendo cabecillas y explosivistas, en un despliegue que busca desarticular la estructura criminal vinculada al atentado y otras acciones violentas en la región.

Avanza ofensiva contra responsables del ataque a helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías sin vida

Las autoridades han intensificado las operaciones contra los grupos armados ilegales tras el ataque al helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, Antioquia, que en agosto de 2025 dejó 13 uniformados fallecidos y se convirtió en uno de los hechos más graves contra la Fuerza Pública en años recientes.

El incidente ocurrió el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, cuando un helicóptero UH‑60 Black Hawk, que apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, fue impactado por un artefacto explosivo. Tras la caída de la aeronave, los policías también fueron atacados con ráfagas de fusil.

El atentado fue atribuido por el Gobierno nacional a la estructura 36 de las disidencias de las FARC, con presencia en el nordeste antioqueño, aunque surgieron versiones sobre intentos de otros grupos por adjudicarse el hecho.

Frente a este hecho, las autoridades activaron la Estrategia ‘San Martín’, un despliegue coordinado para neutralizar y capturar a los responsables del ataque y desarticular redes criminales vinculadas.

Según los reportes oficiales, la ofensiva ha dejado hasta ahora resultados operativos significativos:

Seis integrantes abatidos, incluidos presuntos objetivos de alto valor estratégico dentro de la organización. Entre ellos se encuentran alias ‘Román’, señalado como cuarto cabecilla; alias ‘Guillermino’, identificado como cabecilla de comisión; alias ‘Mano Tigre’, señalado explosivista; y alias ‘Venezuela’, cabecilla de comisión vinculado a múltiples atentados contra la Fuerza Pública.

Siete personas capturadas en diferentes municipios, como Tolima, Medellín, Amalfi y Yarumal, entre ellos presuntos cabecillas y dos individuos con formación en explosivos, todos relacionados con la investigación por el ataque al helicóptero.

Las autoridades han subrayado que alias Venezuela era uno de los más buscados dentro del listado de criminales responsables del hecho de agosto, con años de trayectoria en estructuras armadas ilegales y participación en otros atentados contra la Fuerza Pública.

La ofensiva también contempla operaciones en zonas como Barbosa, donde en meses recientes murieron otros integrantes del Frente 36, incluido el señalado explosivista alias ‘Mano Tigre’, vinculado a la instalación de cargas utilizadas en el ataque de Amalfi.

Estas acciones se acompañan de actividades de inteligencia y control territorial, con el fin de interrumpir rutas de armamento y logística de los grupos armados y reducir las amenazas que enfrentan tanto la población civil como la Fuerza Pública.

La respuesta de seguridad se da en un contexto de preocupación por los métodos utilizados por estructuras criminales, incluidos drones con explosivos, que han marcado una evolución de las tácticas empleadas en ataques contra la institucionalidad y las operaciones de las fuerzas de seguridad.