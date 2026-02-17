Resumen: El detonante fueron los vínculos opacos con capitales asiáticos, un tema sensible en la política peruana. La oposición legislativa logró consolidar los votos necesarios para la vacancia

¡Crisis total en Perú! Destituyen al presidente José Jerí a solo meses de las elecciones

Minuto30.com .- Perú vuelve a quedar a la deriva. En una decisión que profundiza la crisis institucional crónica que padece la nación sudamericana, el Congreso de la República aprobó la destitución del presidente José Jerí. El mandatario, que apenas alcanzó a cumplir cuatro meses en el cargo, se suma a la larga lista de líderes peruanos que no logran terminar su mandato.

La caída de Jerí se precipitó tras un escándalo que estalló en las últimas semanas: la revelación de reuniones no declaradas con un influyente empresario chino. Estos encuentros, mantenidos bajo total hermetismo, desataron acusaciones de tráfico de influencias y falta de transparencia que el Congreso no dejó pasar.

El “Fantasma” de la corrupción y los intereses extranjeros

El detonante fueron los vínculos opacos con capitales asiáticos, un tema sensible en la política peruana. La oposición legislativa logró consolidar los votos necesarios para la vacancia, argumentando que Jerí puso en riesgo la soberanía y la ética pública al negociar “bajo la mesa”.

Puntos clave de la crisis en perú

Tiempo récord: Jerí es uno de los presidentes con el mandato más corto en la historia reciente de Perú.

El escándalo: Reuniones clandestinas con un empresario chino que no figuraban en la agenda oficial.

Inestabilidad: Perú ha tenido más de media docena de presidentes en la última década.

Rumbo a las urnas: 12 de abril

Esta destitución ocurre en un momento crítico, pues el país ya se encontraba en modo electoral. La salida de Jerí deja un vacío de poder que deberá ser asumido de forma interina mientras la nación se prepara para los comicios generales del próximo 12 de abril.

Dato: La ciudadanía peruana, agotada por la sucesión de líderes destituidos, procesados o renunciados, acudirá a las urnas en menos de dos meses con la esperanza de encontrar una estabilidad que parece esquiva.