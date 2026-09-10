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Resumen: Dos hombres fueron judicializados por su presunta participación en el asesinato de un intendente de la Sijín, quien fue atacado mientras adelantaba labores investigativas por un triple homicidio ocurrido horas antes en Ciudad Bolívar. En diligencias posteriores, las autoridades capturaron a otras cinco personas y encontraron armas de fuego y municiones. Todos fueron procesados por diferentes delitos y ninguno aceptó los cargos.

¡Avanza la investigación! Judicializados presuntos responsables del crimen de un intendente en Bogotá

La investigación por el asesinato del intendente de la Sijín de la Policía Nacional Edilberto Pinilla Cárdenas llevó a las autoridades hasta dos hombres que estarían relacionados tanto con este crimen como con un triple homicidio ocurrido horas antes en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Se trata de José Mira, conocido con el alias de Mueco, y Duván Fernández, alias Mono, quienes fueron judicializados por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 26 de agosto.

El triple homicidio que habría desencadenado el ataque

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los dos procesados harían parte de un grupo delincuencial con presencia en la zona y estarían vinculados con la muerte de tres personas registrada horas antes en el sector de Santa Viviana, específicamente en una zona de invasión.

El triple homicidio habría tenido como origen una disputa relacionada con el control de actividades ilegales y, según la hipótesis investigativa, el ataque se habría producido como una retaliación.

Después de estos hechos, investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hasta el sector con el propósito de recolectar elementos que permitieran avanzar en el esclarecimiento de las tres muertes.

Sin embargo, mientras adelantaban estas labores, los uniformados fueron interceptados por varios hombres armados. Entre ellos estarían Mueco y Mono, quienes presuntamente dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban los investigadores. El intendente Edilberto Pinilla murió como consecuencia de este ataque.

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Dos capturados y otros cinco vinculados

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a José Mira y Duván Fernández los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

La investigación continuó con diligencias de allanamiento y registro realizadas en dos inmuebles del barrio Divino Niño, también ubicado en el sur de la capital.

Durante estos procedimientos fueron capturadas otras cinco personas que, según las autoridades, serían integrantes del mismo grupo delincuencial. En los inmuebles, además, fueron encontradas armas de fuego y municiones.

Los detenidos fueron Jonathan Zabala, alias Tata; Fagnory Martin; Cristian Rojas; Angith Castillo y Kevin Rojas.

A estas cinco personas la Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Medidas de aseguramiento

Ninguno de los siete procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Por decisión judicial, Jonathan Zabala, Cristian Rojas y Kevin Rojas, junto con los otros dos procesados vinculados en el caso, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por su parte, Fagnory Martin y Angith Castillo continuarán vinculadas a la investigación.

La Fiscalía mantiene el proceso para establecer la responsabilidad individual de los señalados en los hechos investigados.