    Fotos y Videos

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    ¡Vuelven las obras a los barrios! El alcalde Federico Gutiérrez visitó el primer ‘Recreo Deportivo’ en Belén Los Alpes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez inspeccionó el avance del 6% en el Recreo Los Alpes. Medellín invertirá $250.000 millones en siete escenarios deportivos de alta tecnología.

    El alcalde Federico Gutiérrez realizó este martes 10 de febrero una visita de inspección al barrio Belén Los Alpes, donde ya se levanta el primero de los siete escenarios deportivos de gran magnitud que prometen cambiarle la cara a la recreación en la capital antioqueña.

    Se trata del ‘Recreo Deportivo Los Alpes’, una ambiciosa obra de cuatro pisos que ya registra un avance del 6% y en la que se invierten cerca de $34.000 millones de pesos.

    Durante el recorrido, el mandatario destacó que estos proyectos son hechos reales frente al deterioro en el que se encontraban las instalaciones de la ciudad.

    “Estamos llevando a Medellín a otro nivel. Recuperamos la confianza con obras reales, sociales y físicas”, afirmó Gutiérrez, haciendo énfasis en que estos escenarios son fundamentales para la salud mental y física de los ciudadanos, alejando a los jóvenes de la violencia a través del deporte.

    El Recreo de Los Alpes no será un espacio cualquiera; contará con una sala para gamers, gimnasio y una cancha multipropósito.

    Un detalle clave de este proyecto es la participación ciudadana, pues fueron los propios habitantes del sector quienes eligieron la gimnasia como la disciplina diferenciadora que se potenciará en este lugar.

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    Foto de cortesía.

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    Foto de cortesía.

    La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) confirmó que las labores actuales incluyen excavación de pilas, demolición y cerramiento perimetral, con miras a entregar la obra en el primer trimestre de 2027.

    Esta estrategia, enmarcada en el plan “Medellín Te Quiere”, contempla una inversión total superior a los $251.000 millones para construir siete sedes en puntos estratégicos como Santa Cruz, Buenos Aires, Guayabal, San Cristóbal y Altavista.

    Además, el alcalde anunció que pronto iniciarán las obras en los sectores de Altavista y Brisas, consolidando una red de infraestructuras que busca saldar la deuda social en las comunas con mayores necesidades.

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    Foto de cortesía.

    Avanza el primer Recreo Deportivo en Los Alpes: Fico supervisa obras

    Foto de cortesía.

