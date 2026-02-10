¡Urgente! Buscan a Eva Sandrith, oriunda de Arboletes, desaparecida en Vallejuelos

Resumen: Si usted ha visto a Eva Sandrith, conoce su paradero o tiene cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades a localizarla, por favor comuníquese de inmediato

Minuto30.com .- Una familia vive horas de profunda angustia tras la desaparición de Eva Sandrith Hernández Castillo, de 22 años. La joven, oriunda del municipio de Arboletes, Urabá antioqueño, fue vista por última vez el pasado domingo 8 de febrero de 2026 en el barrio Vallejuelo, ubicado en la Comuna 7 (Robledo) de Medellín.

Eva Sandrith es madre de dos pequeños niños que, junto a sus familiares y amigos, la esperan desesperadamente en casa. Su ausencia ha encendido las alarmas, ya que no es habitual que pierda contacto con su círculo cercano.

Características y datos clave:

Nombre: Eva Sandrith Hernández Castillo.

Edad: 22 años.

Origen: Arboletes, Antioquia.

Lugar de desaparición: Barrio Vallejuelos (Comuna 7 Robledo), noroccidente de Medellín.

Fecha: 8 de febrero de 2026.

¿Cómo ayudar?

Si usted la ha visto, conoce su paradero o tiene cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades a localizarla, por favor comuníquese de inmediato a las líneas de atención o al siguiente número celular:

324 290 9801

También puede dar aviso directo a la Policía Nacional o a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.