Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez verificó los avances del Parque Primavera Norte en Medellín. El proyecto suma 70.000 m2 de espacio público e innovador drenaje sostenible.

El Parque Primavera ya toma forma: tendrá hasta sistema para que el agua de lluvia no inunde las calles

Medellín se prepara para recibir una de las transformaciones urbanas más ambiciosas de los últimos años. Este martes 27 de enero, el alcalde Federico Gutiérrez recorrió las obras del Parque Primavera Norte, un proyecto estratégico ubicado en Santa Cruz que busca saldar una deuda histórica de espacio público en la zona.

Con una inversión que supera los $216.000 millones de pesos, esta obra beneficiará a más de un millón de habitantes, transformando 70.000 metros cuadrados en un pulmón verde y recreativo para el sector de Acevedo.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que el proyecto incorpora tecnologías de vanguardia para la sostenibilidad. El parque contará con un sistema innovador de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que permitirá recolectar y almacenar aguas lluvias bajo tierra para que se infiltren naturalmente o sean reutilizadas.

Esta obra no solo aportará recreación, sino que ayudará a mitigar las inundaciones en el sector. “Los recursos están garantizados y empezaremos a entregar por fases entre octubre de este año y el primer semestre de 2027”, aseguró Gutiérrez.

Uno de los frentes de trabajo más dinámicos es el del “ReCreo Cultural”, que ya registra un avance superior al 30% en sus cimentaciones y columnas. Además de la infraestructura cultural, el Parque Primavera Norte incluirá un nuevo jardín infantil Buen Comienzo, la renovación de la cancha de Villa Niza y la generación de miradores y senderos.

A la fecha, la ejecución de la obra ha generado 264 empleos, priorizando la contratación de mano de obra local para dinamizar la economía de los barrios aledaños como Santa Cruz y Acevedo.

Con esta intervención, el índice de espacio público en la comuna 2 pasará de 1.7 a 4.2 metros cuadrados por habitante, un salto significativo en la calidad de vida de los vecinos. El alcalde enfatizó que, además de la recreación, se adelantan trabajos de protección hidráulica en el río Medellín para estabilizar el terreno.

La obra representa un modelo de urbanismo social que combina la infraestructura moderna con la protección del medio ambiente, convirtiéndose en el nuevo referente de encuentro ciudadano para el norte de la capital antioqueña.

