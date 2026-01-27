Resumen: Según reportes extraoficiales y testimonios de allegados, el extranjero fue visto con vida por última vez la noche del domingo 25 de enero

¡Llevaba tres años en Medellín! Investigan la muerte de un canadiense en una unidad de El Poblado

Las autoridades judiciales de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de un ciudadano de nacionalidad canadiense, de 43 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la mañana del lunes 26 de enero. El hombre, que residía en la ciudad desde hace aproximadamente tres años, se desempeñaba profesionalmente como asesor financiero bajo la modalidad de trabajo remoto.

El hallazgo se produjo luego de que la comunidad alertara a las líneas de emergencia sobre la presencia de un cuerpo que yacía en una zona común, al parecer, tras haber caído desde un piso elevado de una edificación.

Cronología: Su última caminata nocturna

Según reportes extraoficiales y testimonios de allegados, el extranjero fue visto con vida por última vez la noche del domingo 25 de enero cuando habría salido a dar un paseo rutinario en compañía de un amigo y la mascota de este último.

Tras el recorrido, el canadiense regresó a su lugar de residencia. Sin embargo, en las primeras horas del lunes, el desenlace fue fatal. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un accidente, una decisión personal o si hubo participación de terceros en el incidente.

Asesor financiero y residente de larga duración

La víctima no era un turista de paso. Según se conoció, el hombre ya estaba plenamente integrado a la dinámica de la ciudad, donde prestaba sus servicios de asesoría financiera al parecer para empresas internacionales. Su permanencia de tres años en la capital antioqueña le había permitido consolidar un círculo social que hoy lamenta su partida.

Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y el lugar de los hechos para recolectar pruebas que permitan determinar desde qué altura se produjo la caída y las circunstancias exactas de la misma.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal para realizar la autopsia de rigor.

