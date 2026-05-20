Resumen: Cuatro alcaldes del norte del Valle de Aburrá se pusieron las botas para revisar cómo va el megaproyecto de La Seca.

Alcaldes revisaron el avance del 8,11% en las obras del Intercambio Vial de La Seca

Los alcaldes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa realizaron una inspección técnica conjunta a las obras del Intercambio Vial de La Seca II, un mega proyecto de infraestructura presupuestado en más de $116.000 millones de pesos.

La comitiva constató que los trabajos avanzan a buen ritmo, registrando una ejecución real del 8,11%, cifra que supera por casi un punto el cronograma estipulado inicialmente por los consorcios constructores.

La visita, liderada por la mandataria bellanita Lorena González Ospina en calidad de anfitriona, sirvió para ratificar que esta megaobra, financiada en convenio con el Instituto Nacional de Vías (Invías), es la carta de salvación para la colapsada glorieta de Niquía.

Este punto vial se ha convertido en un embudo inmanejable durante las horas pico, afectando la competitividad económica de los municipios vecinos.

En el terreno, operarios de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural (EduNorte) concentran sus esfuerzos en labores de excavación, vertido de concreto para muros de aproximación del Puente 2A y rigurosos monitoreos arqueológicos y topográficos.

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Los mandatarios Johnnatan Pineda de Copacabana, Kevin Bernal de Girardota y Juan David Rojas de Barbosa coincidieron en que el desarrollo de esta infraestructura de transporte mejorará drásticamente los tiempos de viaje hacia el norte del departamento y el territorio nacional.

Se espera que en los próximos días las cuadrillas den inicio a la instalación de los filtros de drenaje y al cerramiento total de las zonas intervenidas para acelerar la entrega de la solución vial.

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