Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez inspeccionó las obras del jardín Buen Comienzo La Libertad en Villa Hermosa, que presenta un 14 % de avance y una inversión de $20.000 millones.

Avanza en un 14% las obras del nuevo jardín Buen Comienzo La Libertad en Villa Hermosa

El alcalde Federico Gutiérrez visitó este jueves 12 de febrero las obras del nuevo jardín infantil Buen Comienzo La Libertad, ubicado en Villa Hermosa, donde confirmó que los trabajos ya alcanzan un 14% de ejecución.

Con una inversión que supera los $20.000 millones de pesos, este espacio de más de 3.000 metros cuadrados se perfila como una de las sedes más modernas del oriente de la ciudad, diseñada para atender integralmente a 300 niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad.

El proyecto, ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contará con cuatro niveles que albergarán salas cuna, terrazas recreativas, áreas de nutrición y consultorios de enfermería.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que el Buen Comienzo La Libertad no solo es una obra de infraestructura, sino un motor de economía local, pues ya ha generado 125 empleos, priorizando la contratación de personas del sector y la vinculación de mujeres cabeza de hogar.

Lea también: “Santi ya dijo papá”: El desgarrador mensaje de la esposa de Yeison Jiménez a un mes de su muerte

“Cuando los recursos se administran con transparencia, la platica rinde y las obras se ven”, afirmó Gutiérrez, quien espera entregar la sede lista a finales de este año.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Esta construcción hace parte de una estrategia mayor que incluye la creación de ocho nuevos jardines infantiles durante el cuatrienio.

Actualmente, además de La Libertad, avanzan obras en Chambacú (San Cristóbal), Palmitas y Robledo. De igual forma, en la misma comuna Villa Hermosa, el Distrito reportó un avance del 90% en la ampliación del jardín El Pinal, lo que sumará otros 100 cupos para la primera infancia.

Con estas intervenciones, Medellín busca cerrar brechas sociales y garantizar que los más pequeños reciban la mejor alimentación y formación en espacios de alta calidad.

Más noticias de Medellín