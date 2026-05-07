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Resumen: Hasta el momento, el caso está rodeado de incertidumbre y habrían dos hipótesis principales sobre las motivaciones de los criminales, un ataque a la Fuerza Pública o el posible cobro de extorsiones contra el local.

Explosión de granada en casino de la 70 deja tres heridos: dos vehículos fueron inmovilizados

Minuto30.com .- Momentos de pánico se vivieron en horas de la madrugada de este jueves 7 de mayo en el concurrido sector de Laureles, luego de que criminales perpetraran un ataque con explosivos contra un establecimiento comercial.

El hecho se registró en la Carrera 70, donde un casino fue blanco de un artefacto arrojado por delincuentes, lo que desató un fuerte operativo policial en la zona.

Así ocurrió el ataque

Se conoció que la dinámica del ataque fue la siguiente:

Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar, lanzaron el artefacto explosivo al interior del casino y emprendieron la huida rápidamente.

Además se logró establecer que en el atentado participaron la motocicleta y un vehículo particular, que al parecer servía de apoyo. Tras un plan candado, ambos vehículos fueron ubicados posteriormente e inmovilizados por la Policía.

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Habitantes del sector contaron que “se sintió un fuerte estruendo” y a los pocos minutos hizo presencia la policía al lugar de la explosión y fue allí cuando notaron que una granada de fragmentación explotó tras ser aventada por los individuos que se movilizaban en una moto.

Balance de lesionados

Pese a la magnitud de la detonación, las autoridades confirmaron que el saldo de víctimas no fue fatal. Se reportan tres personas lesionadas, cuyas heridas, afortunadamente, no revisten gravedad.

Entre los afectados se encuentra un uniformado de la Policía Nacional que se encontraba a las afueras del casino en el momento exacto de la explosión.

¿Cuáles son los móviles del atentado?

Hasta el momento, el caso está rodeado de incertidumbre y habrían dos hipótesis principales sobre las motivaciones de los criminales, un ataque a la Fuerza Pública o el posible cobro de extorsiones contra el local.