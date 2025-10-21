Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La obra ‘El Pulpo’ en la carrera 68 con Primero de Mayo avanza más del 30%. Galán anunció que será entregada en 2027 y conectará el metro, TransMilenio y ciclovías, mejorando la movilidad en el suroccidente de Bogotá.

‘El Pulpo’ de la carrera 68 avanza más del 30% y promete conectar Metro, TransMilenio y ciclistas

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la megaobra conocida como ‘El Pulpo’, ubicada en la carrera 68 con la avenida Primero de Mayo, ya supera el 30% de ejecución, luego de haber sido recibida con un 0% al inicio de su administración.

El proyecto, que busca integrar la primera línea del metro, el sistema TransMilenio, el SITP, las ciclovías y los vehículos particulares, se perfila como una de las obras más estratégicas del suroccidente de Bogotá.

Su ejecución avanza de forma paralela a la troncal de TransMilenio por la avenida 68, que ya alcanza un 71% de avance.

Durante una visita técnica, el alcalde Galán inspeccionó los avances en las taquillas y túneles de ingreso a TransMilenio y en la zona donde se levantará la estación 7 del metro, paralela a la avenida Primero de Mayo.

Según explicó, esta infraestructura beneficiará a los barrios Ciudad Montes y El Tejar, y estará conectada con la estación de TransMilenio Primero de Mayo.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto impulsará la actividad económica del sector, donde se ubican importantes centros empresariales como la Cámara de Comercio de Bogotá – sede sur.

El año anterior fue entregado el puente norte de la Primero de Mayo con carrera 68, que actualmente opera en ambos sentidos. En el centro de esa estructura se instalará el viaducto del metro, cuyas columnas ya están en pie, mientras que el puente sur contará con nuevos accesos peatonales y ciclorrutas.

El mandatario anunció que, pese a los desafíos técnicos y legales, la obra avanza sin contratiempos y será entregada en 2027.

“Esta obra va a mejorar la movilidad en Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, y conectará directamente con la Línea 1 del Metro de Bogotá. Estamos construyendo una ciudad más moderna y conectada”, afirmó Galán.

De cumplirse los plazos, ‘El Pulpo’ transformará la movilidad del suroccidente y acercará a los bogotanos al anhelado momento en que el metro y TransMilenio operen de manera integrada.

Cuando llegamos, el pulpo del grupo 1 de la Av. 68 estaba en 0%. Hoy ya tiene 31.5%. Esta obra va a mejorar la movilidad en Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, y conectará directamente con la Línea 1 del Metro de Bogotá. Estamos construyendo la ciudad más moderna y conectada. pic.twitter.com/U9jKQ8N8GL — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 21, 2025

