¡Tremendo túnel! Bogotá ya casi estrena un paso subterráneo gigante en la Avenida 68

Resumen: El Grupo 4 de la avenida 68 en Bogotá alcanza el 97% de ejecución. Conozca los detalles del nuevo paso subterráneo peatonal de la calle 13.

La Alcaldía de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, confirmó que el tramo correspondiente al Grupo 4 de la avenida 68, el cual comprende el sector entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, alcanzó un nivel de ejecución del 97%.

La principal insignia de este componente de la obra es un imponente paso subterráneo diseñado de forma exclusiva para los transeúntes, una estructura de ingeniería que busca mitigar los problemas históricos de movilidad en uno de los puntos con mayor flujo de ciudadanos en el occidente de la ciudad.

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El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, precisó que esta megaobra bajo tierra cuenta con una extensión cercana a los 300 metros de longitud y conectará la calle 13 con el sistema de transporte masivo de la futura Troncal de la avenida 68.

El proyecto contempla la habilitación de un sendero completamente cubierto, dos accesos principales y dos plazoletas periféricas, permitiendo que la población cruce de manera segura entre los costados oriental y occidental sin la necesidad de arriesgar su integridad física frente al flujo vehicular de la superficie, el cual mantendrá su tránsito habitual sin interrupciones.

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La actual alcaldía destacó la aceleración en los ritmos de construcción, señalando que al inicio del actual periodo gubernamental este sector específico de la avenida 68 presentaba un preocupante retraso con apenas el 33% de ejecución.

De acuerdo con las metas fijadas para este año, se contempla habilitar la conexión con el tramo de la avenida de Las Américas para garantizar la circulación de los articulados de TransMilenio hasta la calle 26.

El plan global abarca casi dos kilómetros de vías renovadas, ciclorrutas, un biciparqueadero con capacidad para 105 bicicletas y más de 40.000 metros cuadrados de espacio público que transformarán la movilidad urbana del corredor vial.

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