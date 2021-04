Luego de que se diera a conocer un video donde se aprecia a dos auxiliares que están jugando con los insumos del laboratorio para una toma de muestras, Promedan IPS y la Clínica Fundadores de Medellín declararon que fueron despedidas.

Las entidades confirmaron que las auxiliares ya no trabajan en la institución. «Es para nosotros una falta de respeto total con nuestros pacientes y aclaramos que las medidas correspondientes fueron tomadas de manera inmediata el día lunes 19 de abril. Ambas personas hoy no trabajan con nosotros y expresamos que, como institución, estos actos no nos representan», afirmaron en un comunicado.

En las imágenes se aprecia a una de las auxiliares jugando con las cajas de icopor que son utilizadas para almacenar las muestras, mientras que su compañera la está grabando.

En el comunicado, las entidades explicaron que los recipientes estaban vacíos, pero consideraron esto como un acto «intolerable», razón por la cual ofrecieron disculpas a los pacientes, médicos, enfermeros y directivos, por considerar que este comportamiento no representa a las instituciones.

«Invitamos a toda la comunidad a la reflexión y al respeto, la crisis de hoy en día ha significado un desgaste grande dentro de todo el sector salud y no toleramos ninguna falta que ensucie el trabajo hecho con responsabilidad y compromiso de parte de cada una de las personas que componente nuestra empresa», indicaron.

Este es el video de las auxiliares en la clínica de Medellín:

📻#AlAire990AM I Despidieron a las dos auxiliares que jugaron con insumos de laboratorio en la Clínica Fundadores de Medellín. El hecho quedó grabado en un video que se difundió por redes sociales. (Video: Denuncias Antioquia). pic.twitter.com/qgCeT4bJoa — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) April 21, 2021

Lea también: La Alcaldía de Medellín radicó el proyecto que permitirá que los ediles reciban un reconocimiento económico