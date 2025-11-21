Minuto30
    Ante un cerrado América, Atlético Nacional hizo la tarea
    Atlético Nacional derrotó por la mínima diferencia a América de Cali y junto a Junior, lideran el grupo A de la Liga. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional comenzó su camino en los cuadrangulares semifinales al ganarle por 1-0 a un defensivo América de Cali en casa, en un partido donde el único gol llegó al minuto 73 gracias a un cabezazo de Matheus Uribe tras una precisa asistencia de Marlos Moreno, quien había ingresado en la segunda mitad. Con esta victoria, el equipo paisa lidera el Grupo A junto a Junior con tres puntos, y su próximo desafío será el clásico contra el DIM en la segunda jornada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional hizo la primera tarea de 6, al ganarle a América de Cali en casa por la mínima diferencia.

    El verde paisa enfrentó a un conjunto americano absolutamente encerrado y buscando a toda costa devolverse a Cali con un punto en el bolsillo.

    El único gol del partido llegó al minuto 73 del compromiso gracias a un perfecto cabezazo de Matheus Uribe que, logró vencer al guardameta Americano.

    El encargado de la asistencia fue Marlos Moreno que ingresó en la segunda parte en reemplazo de Edwin Cardona. Moreno le levantó la pelota perfecto a Uribe a la cabeza.

    ¿Ganó el favorito al título? Ante un cerrado América, Atlético Nacional hizo la tarea

    Con estos tres puntos, en la primera salida, Atlético Nacional lidera junto a Junior el grupo A, ambos con tres puntos y los dos con la misma cantidad de goles.

    En la segunda jornada, el verde paisa visitará al DIM en el Atanasio Girardot, mientras Junior hará lo propio ante América de Cali.

    El clásico paisa por los cuadrangulares, se disputará el domingo 23 de noviembre en el coloso de la 74.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

