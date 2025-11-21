Atlético Nacional hizo la primera tarea de 6, al ganarle a América de Cali en casa por la mínima diferencia.

El verde paisa enfrentó a un conjunto americano absolutamente encerrado y buscando a toda costa devolverse a Cali con un punto en el bolsillo.

El único gol del partido llegó al minuto 73 del compromiso gracias a un perfecto cabezazo de Matheus Uribe que, logró vencer al guardameta Americano.

El encargado de la asistencia fue Marlos Moreno que ingresó en la segunda parte en reemplazo de Edwin Cardona. Moreno le levantó la pelota perfecto a Uribe a la cabeza.

¿Ganó el favorito al título? Ante un cerrado América, Atlético Nacional hizo la tarea

Con estos tres puntos, en la primera salida, Atlético Nacional lidera junto a Junior el grupo A, ambos con tres puntos y los dos con la misma cantidad de goles.

En la segunda jornada, el verde paisa visitará al DIM en el Atanasio Girardot, mientras Junior hará lo propio ante América de Cali.

El clásico paisa por los cuadrangulares, se disputará el domingo 23 de noviembre en el coloso de la 74.

