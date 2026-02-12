Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Personería de Medellín formula cargos a auxiliar de enfermería de Metrosalud por acoso sexual

La Personería de Medellín anunció este jueves 12 de febrero un avance significativo en la lucha contra el hostigamiento en entornos laborales y de salud.

El ente de control formuló pliego de cargos contra Norberto de Jesús, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud (UPSS) de San Cristóbal, adscrita a la E.S.E. Metrosalud.

Los hechos, que habrían ocurrido durante el año 2024, han generado una ola de indignación en el sector salud tras conocerse las denuncias de una joven estudiante en práctica.

De acuerdo con el proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, presuntamente el auxiliar de enfermería, en su condición de auxiliar del área de la salud, habría desplegado una serie de conductas de naturaleza sexual no consentidas contra la pasante.

El informe detalla presuntos acercamientos físicos indebidos, tocamientos y comentarios de alto calibre con connotación sexual, aprovechando su posición de superioridad y experiencia dentro del recinto hospitalario.

La falta ha sido calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo. La Personería sostiene que el funcionario pudo haber violado los deberes éticos del servicio público y el respeto a la dignidad humana, incurriendo potencialmente en el delito penal de acoso sexual.

Tras esta decisión, el expediente será remitido al área de Decisión Disciplinaria, donde se llevará a cabo el juicio para determinar la sanción definitiva, la cual podría derivar en una destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

