¡Alerta nacional! Gobierno decreta Estado de Emergencia en 8 departamentos tras devastador frente frío

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, tomó medidas drásticas ante la devastadora temporada de lluvias que azota al país. Mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, se oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Esta medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para mitigar un desastre natural que ya deja un saldo trágico de 10 personas fallecidas y más de 252.000 ciudadanos afectados.

La base de este Decreto radica en la aparición de un frente frío anómalo que golpeó el Caribe y el Pacífico con una furia sin precedentes. Según reportes del Ideam y la Dimar, las precipitaciones en estas regiones superaron hasta en un 180% los promedios históricos mensuales en menos de una semana.

Lea también:

Este fenómeno “atípico y de baja previsibilidad” provocó el colapso de infraestructuras críticas y puso en jaque el sistema energético nacional, con embalses como Urrá I operando al 103% de su capacidad, lo que obligó a suspender la generación de energía para evitar una catástrofe mayor.

La situación en el campo es crítica: más de 87.000 hectáreas de cultivos están bajo el agua, lo que amenaza la seguridad alimentaria y ha disparado las alertas por brotes de enfermedades como el dengue y la malaria.

Ante la insuficiencia de los recursos ordinarios, con un presupuesto de 2026 que sufrió recortes en fondos de contingencia, el Gobierno nacional utilizará estas facultades para realizar transferencias monetarias urgentes a través de Renta Ciudadana, condonar deudas a campesinos mediante Finagro y ejecutar obras hidráulicas de emergencia que permitan salvar lo que queda de la producción agrícola en las zonas inundadas.

Más noticias de Colombia