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    Autoridades revelan el oscuro prontuario del joven que habría asesinado a su madre en Caldas

    En el momento de la intervención policial, uno de los uniformados resultó lesionado

    Publicado por: SoloDuque

    Autoridades revelan el oscuro prontuario del joven que habría asesinado a su madre en Caldas

    Resumen: De acuerdo con el alto oficial, la patrulla llegó al lugar para atender el llamado de auxilio de manera oportuna. Sin embargo, al ingresar y descubrir la escena del crimen, se desató un violento enfrentamiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras el escabroso episodio de violencia intrafamiliar que sacudió al municipio de Caldas la madrugada del pasado 1 de mayo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) entregó el primer reporte oficial de los hechos, confirmando la captura del presunto matricida y revelando su extenso historial delictivo.

    El Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, Comandante de la Meval, detalló cómo se desarrolló el operativo al interior de la vivienda en el barrio El Pombal, donde una mujer de 45 años perdió la vida.

    Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

    Uso legítimo de la fuerza ante el inminente ataque

    De acuerdo con el alto oficial, la patrulla llegó al lugar para atender el llamado de auxilio de manera oportuna. Sin embargo, al ingresar y descubrir la escena del crimen, se desató un violento enfrentamiento.

    “En el momento de la intervención policial, uno de nuestros integrantes resultó lesionado. Por ello, se utilizó la fuerza de manera racional y proporcional, y las armas legítimas del Estado que se nos han dado para proteger la integridad de las personas”, explicó el General Bello.

    Esta reacción permitió neutralizar y capturar en el sitio al presunto agresor, quien resultó herido por el impacto del arma de dotación oficial.

    En contexto: Mató a su madre, se autolesionó y casi apuñala a la policía: el trágico matricidio en Caldas

    El perfil del presunto matricida

    El Comandante confirmó que el victimario es el propio hijo de la mujer asesinada: un hombre de 26 años de edad que ya era un viejo conocido por las autoridades.

    El General Bello resaltó que este sujeto cuenta con un preocupante y amplio prontuario criminal, con antecedentes por graves conductas delictivas previas al asesinato de su madre:

    Porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas.

    Concierto para delinquir agravado.

    Lesiones personales.

    Investigación en curso

    Con el presunto homicida, en estado crítico, capturado y recibiendo atención médica bajo custodia policial, el proceso judicial ya está en marcha.

    El General concluyó su intervención asegurando que se avanza de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación para “esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta conducta de homicidio”, garantizando que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de este atroz crimen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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