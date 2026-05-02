Resumen: De acuerdo con el alto oficial, la patrulla llegó al lugar para atender el llamado de auxilio de manera oportuna. Sin embargo, al ingresar y descubrir la escena del crimen, se desató un violento enfrentamiento.

Autoridades revelan el oscuro prontuario del joven que habría asesinado a su madre en Caldas

Minuto30.com .- Tras el escabroso episodio de violencia intrafamiliar que sacudió al municipio de Caldas la madrugada del pasado 1 de mayo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) entregó el primer reporte oficial de los hechos, confirmando la captura del presunto matricida y revelando su extenso historial delictivo.

El Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, Comandante de la Meval, detalló cómo se desarrolló el operativo al interior de la vivienda en el barrio El Pombal, donde una mujer de 45 años perdió la vida.

Uso legítimo de la fuerza ante el inminente ataque

De acuerdo con el alto oficial, la patrulla llegó al lugar para atender el llamado de auxilio de manera oportuna. Sin embargo, al ingresar y descubrir la escena del crimen, se desató un violento enfrentamiento.

“En el momento de la intervención policial, uno de nuestros integrantes resultó lesionado. Por ello, se utilizó la fuerza de manera racional y proporcional, y las armas legítimas del Estado que se nos han dado para proteger la integridad de las personas”, explicó el General Bello.

Esta reacción permitió neutralizar y capturar en el sitio al presunto agresor, quien resultó herido por el impacto del arma de dotación oficial.

En contexto: Mató a su madre, se autolesionó y casi apuñala a la policía: el trágico matricidio en Caldas

El perfil del presunto matricida

El Comandante confirmó que el victimario es el propio hijo de la mujer asesinada: un hombre de 26 años de edad que ya era un viejo conocido por las autoridades.

El General Bello resaltó que este sujeto cuenta con un preocupante y amplio prontuario criminal, con antecedentes por graves conductas delictivas previas al asesinato de su madre:

Porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas.

Concierto para delinquir agravado.

Lesiones personales.

Investigación en curso

Con el presunto homicida, en estado crítico, capturado y recibiendo atención médica bajo custodia policial, el proceso judicial ya está en marcha.

El General concluyó su intervención asegurando que se avanza de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación para “esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta conducta de homicidio”, garantizando que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de este atroz crimen.