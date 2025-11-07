Autoridades rescatan a ‘Lilo’ y ‘Canela’, perritas presuntamente maltratadas en Engativá

Resumen: La Alcaldía de Engativá, junto al IDPYBA y la Policía Ambiental, rescató a ‘Lilo’ y ‘Canela’, dos perritas presuntamente maltratadas en el barrio Bachué. Tras constatar la ausencia de vínculo afectivo adecuado con sus dueños, los animales fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal, donde recibirán atención y protección. Los responsables tienen 30 días para reclamarlas, de lo contrario ingresarán al programa de adopción del Instituto.

La Alcaldía Local de Engativá, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Policía Ambiental, lideró la recuperación de ‘Lilo’ y ‘Canela’, dos caninas de nueve meses y un año que presuntamente eran maltratadas en el barrio Bachué.

El operativo se realizó tras la activación de los protocolos de atención por instrucción del alcalde local, Víctor Hugo Huertas, quien destacó la articulación inmediata entre las entidades para garantizar la protección de los animales.

Durante la intervención, se realizó un examen físico a las mascotas, que arrojó un aparente buen estado de salud, y se constató la ausencia de un vínculo afectivo adecuado entre los animales y sus dueños, lo que motivó la entrega voluntaria de los caninos a las autoridades.

Los animales fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del IDPYBA, donde recibirán atención y cuidado especializados. Los dueños tienen un plazo de 30 días para reclamarlos, de lo contrario, los perros ingresarán al programa de adopción del Instituto.

El alcalde Huertas enfatizó la importancia de la responsabilidad y el afecto en la tenencia de animales: “Mi llamado a los tenedores y cuidadores es a ser responsables y cariñosos con sus animales. Los ciudadanos deben reportar cualquier caso de maltrato a los canales oficiales y evitar la desinformación para fortalecer la protección animal”.

El maltrato animal en Colombia está sancionado por la Ley 1774 de 2016 (Ley Animalista) y la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que establecen multas y sanciones penales para quienes agreden a los animales, reconocen a los animales como seres sintientes y promueven su bienestar.

Los ciudadanos pueden denunciar casos de maltrato animal a través de la Línea de Emergencias 123, para garantizar la intervención oportuna de las autoridades competentes.