Operativo sorpresa en Bosa deja tres detenidos, armas incautadas y licor adulterado decomisado

Resumen: En un operativo en el barrio Villa Ema de Bosa, la Policía capturó a tres personas, incautó armas y licor adulterado, registró más de 3.400 personas y 234 vehículos, y selló seis establecimientos que no cumplían con la normativa, en acciones para reforzar la seguridad y combatir delitos como hurto, homicidio y extorsión.

La Policía de Bogotá, en coordinación con autoridades distritales, realizó un operativo en el barrio Villa Ema de la localidad de Bosa que resultó en la detención de tres personas por diferentes delitos y la incautación de varios elementos.

Dos de los detenidos fueron capturados mediante orden judicial, mientras que la tercera persona fue aprehendida por hurto. Durante los operativos también se decomisaron dos armas de fuego tipo traumática y se realizaron registros a más de 3.400 personas y 234 vehículos y/o motocicletas.

Como parte de la intervención en establecimientos comerciales, las autoridades incautaron 16 botellas de licor adulterado y 3.700 unidades de cigarrillos. Además, seis locales fueron suspendidos temporalmente, al no contar con la documentación requerida para operar legalmente.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa, destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de inspección, vigilancia y control enfocado en puntos críticos afectados por delitos como homicidio y extorsión.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer los procesos de investigación y sanción del crimen en la ciudad.