Resumen: Un ciudadano de nacionalidad egipcia fue hallado sin vida en la habitación de un hotel ubicado en el occidente de Medellín. El hallazgo se produjo luego de que el personal del establecimiento intentara contactarlo sin obtener respuesta. Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, mientras el caso fue asumido bajo el protocolo de “muerte por establecer” y continúa en investigación.

Autoridades investigan la muerte de ciudadano egipcio hallado en hotel del occidente de Medellín

Las autoridades adelantan la investigación por la muerte de un ciudadano de nacionalidad egipcia, quien fue hallado sin vida al interior de una habitación de hotel en el occidente de Medellín.

El caso se registró en la mañana del jueves 30 de abril, cuando el personal del establecimiento encontró el cuerpo del huésped tras intentar comunicarse con él para el proceso de entrega de la habitación. Ante la falta de respuesta, los trabajadores ingresaron a la habitación y hallaron al hombre tendido en el suelo sin signos vitales.

La persona fue identificada como Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, de 33 años, quien se encontraba alojado en una habitación del hotel ubicado en inmediaciones del centro comercial Los Molinos, en el barrio Belén-La Palma.

Autoridades activan protocolo de investigación

Tras el hallazgo, las autoridades hicieron presencia en el lugar junto con unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación. En el sitio se realizó la inspección técnica y posteriormente el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los análisis correspondientes.

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El caso fue asumido bajo el protocolo de “muerte por establecer”, por lo que aún no se ha determinado la causa del fallecimiento y se mantienen abiertas las líneas de investigación.

Investigación en curso

Las autoridades continúan recolectando información en el establecimiento, incluyendo registros del hotel y otros elementos que puedan aportar claridad sobre lo ocurrido. El proceso avanza en etapa inicial bajo seguimiento de los organismos judiciales.

Por ahora, la causa de la muerte no ha sido establecida y se espera que los resultados de Medicina Legal permitan esclarecer las circunstancias del hecho registrado en la capital antioqueña.