    Autoridades inadmiten a ciudadano peruano por alerta del sistema Angel Watch

    Ciudadano peruano puso en alerta internacional; intentó entrar a Medellín con presuntos fines de turismo sexual.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Migración Colombia.
    Resumen: Medellín inadmite a un ciudadano peruano señalado por turismo sexual gracias a una alerta internacional. Ya van 65 extranjeros devueltos en 2025 por riesgos a la seguridad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de X que un ciudadano peruano fue inadmitido al intentar ingresar a la ciudad con presuntos fines de turismo sexual.

    La alerta se activó gracias al sistema Angel Watch, un mecanismo internacional de prevención que identifica a personas que podrían representar riesgo para menores de edad.

    De acuerdo con el mandatario, el trabajo articulado de Migración Colombia permitió detectar el caso a tiempo y evitar el ingreso del extranjero, quien presentaba una notificación activa por comportamientos asociados a la explotación sexual. Las autoridades migratorias procedieron a devolverlo a su país de origen.

    Lea también: Invías confirma ataque cibernético: paraliza permisos de carga y genera retrasos

    Con este hecho, ya son 65 ciudadanos extranjeros inadmitidos por intentar vulnerar la seguridad, integridad y tranquilidad de Medellín.

    Las autoridades aseguran que estas acciones hacen parte de una estrategia de control fronterizo que busca impedir que individuos con antecedentes o alertas internacionales lleguen al territorio con intenciones delictivas.

    El alcalde Gutiérrez reiteró que en la ciudad no se tolera el turismo sexual, la explotación infantil ni ninguna conducta que atente contra la dignidad humana. Además, enfatizó que Medellín tiene una política de protección integral para niños, niñas y adolescentes, por lo que continuará reforzando los filtros migratorios y la cooperación con entidades internacionales.

