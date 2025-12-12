Autoridades inadmiten a ciudadano peruano por alerta del sistema Angel Watch

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de X que un ciudadano peruano fue inadmitido al intentar ingresar a la ciudad con presuntos fines de turismo sexual.

La alerta se activó gracias al sistema Angel Watch, un mecanismo internacional de prevención que identifica a personas que podrían representar riesgo para menores de edad.

De acuerdo con el mandatario, el trabajo articulado de Migración Colombia permitió detectar el caso a tiempo y evitar el ingreso del extranjero, quien presentaba una notificación activa por comportamientos asociados a la explotación sexual. Las autoridades migratorias procedieron a devolverlo a su país de origen.

Con este hecho, ya son 65 ciudadanos extranjeros inadmitidos por intentar vulnerar la seguridad, integridad y tranquilidad de Medellín.

Las autoridades aseguran que estas acciones hacen parte de una estrategia de control fronterizo que busca impedir que individuos con antecedentes o alertas internacionales lleguen al territorio con intenciones delictivas.

El alcalde Gutiérrez reiteró que en la ciudad no se tolera el turismo sexual, la explotación infantil ni ninguna conducta que atente contra la dignidad humana. Además, enfatizó que Medellín tiene una política de protección integral para niños, niñas y adolescentes, por lo que continuará reforzando los filtros migratorios y la cooperación con entidades internacionales.

‼️Gracias al trabajo de Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano de nacionalidad peruana que intentaba ingresar a Medellín con fines de turismo sexual, registrado con Alerta Angel Watch. Con este caso, ya son 65 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido del 2025… pic.twitter.com/PxgcfYT4Dc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 12, 2025

