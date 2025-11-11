Balacera en Abejorral: tres heridos y familias desplazadas por grupos ilegales
Los atacaron a bala dentro de un carro en el oriente de Medellín: Uno no vivió para contarlo

Resumen: taque armado en el barrio La Libertad de Medellín: dos hombres que estaban en un vehículo fueron baleados, dejando un muerto y un herido. Los sicarios huyeron del lugar.

Minuto30.com .- Un violento ataque armado se registró la noche del lunes 10 de noviembre en el barrio La Libertad, en el oriente de Medellín. Dos hombres que se encontraban al interior de un carro de color blanco fueron impactados con arma de fuego por sicarios que huyeron del lugar.

El ataque dejó un saldo de un hombre muerto en el sitio, mientras que su acompañante resultó con graves heridas y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario del sector.

La Policía llegó al lugar de los hechos tras ser alertada por la comunidad, pero los atacantes ya habían huido. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

