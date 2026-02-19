Resumen: La Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía destruyeron maquinaria e insumos utilizados en minería ilegal en Antioquia, afectando directamente las finanzas del Clan del Golfo. Las operaciones se llevaron a cabo en Cáceres, Zaragoza y Nechí, donde se inutilizaron excavadoras y se incautó mercurio, protegiendo los recursos naturales y mitigando los daños ambientales causados por esta actividad ilícita.

Autoridades destruyen maquinaria usada por el Clan del Golfo para la minería ilegal en Antioquia

La Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, desarrolló operaciones contundentes contra la minería ilegal en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Estas acciones tuvieron como objetivo cerrar espacios al delito, proteger los recursos naturales y afectar directamente las finanzas del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo. Las operaciones hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a combatir las economías ilícitas en la región.

Operación en Cáceres: maquinaria destruida por millones de pesos

En el municipio de Cáceres, la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, destruyó dos puntos de extracción ilícita de yacimientos mineros. Allí fueron inutilizadas dieciséis excavadoras, con un valor aproximado de $8.500 millones.

Según las autoridades, esta maquinaria tenía la capacidad de extraer 22.100 de oro al mes, recursos que habrían sido destinados a sostener economías ilícitas y estructuras armadas en la región. Con esta intervención, las fuerzas de seguridad buscan proteger los recursos naturales y debilitar de manera directa la economía criminal del Clan del Golfo.

¡ Í . Í ́ ́ Í! En Cáceres (Antioquia) en coordinación con la @FuerzaAereaCol destruimos dos… pic.twitter.com/8rIytpiZs1 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 19, 2026

Intervención en Zaragoza: afectación a la minería ilegal

Como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, junto a la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía, realizaron operaciones en la vereda Puerto Jobo, jurisdicción de Zaragoza. Allí se intervinieron 8 unidades productoras mineras, que incluían 4 excavadoras, 2 clasificadoras, 2 motores industriales, 2 motobombas, 200 metros de manguera y 800 galones de ACPM.

Esto le podría interesar: ¡Salvavidas para Urabá! Antioquia destina $70 mil millones para reconstruir la región tras las inundaciones

La maquinaria encontrada tendría un valor superior a $1.000 millones, y se estima que su uso generaría la extracción de 18.500 gramos de oro al mes, con ganancias ilegales que superaban los $9.000 millones, destinados a las redes logísticas y criminales del GAO.

Hallazgo en Nechí: mercurio y riesgos ambientales

En el municipio de Nechí, las autoridades, junto con la entidad ambiental Corantioquia, encontraron dos recipientes plásticos que contenían cerca de 1.000 gramos de mercurio, un insumo crítico cuya comercialización está prohibida.

El mercurio genera impactos graves y duraderos en los ecosistemas, contaminando el suelo y las fuentes hídricas. Además, representa un riesgo importante para la salud humana, provocando daños neurológicos irreversibles, problemas renales y alteraciones en el desarrollo fetal, afectando especialmente a mujeres embarazadas y niños.

Golpe a las finanzas criminales y protección ambiental

Tras el desarrollo de estas operaciones, toda la maquinaria e insumos encontrados fueron inutilizados, afectando de manera directa las fuentes de financiación del Clan del Golfo. Las acciones permiten mitigar el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal y contribuyen a la protección y conservación de los recursos naturales en el departamento.