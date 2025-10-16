¡Solo faltó que lo mandaran a la cárcel! Así es la durísima sanción contra Alfredo Morelos

Una contundente sanción fue impuesta al delantero Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, por incurrir en simulación durante el partido contra Boyacá Chicó F.C. de la Fecha 14 de la Liga BetPlay II 2025.

La resolución del Comité Disciplinario del Campeonato determinó una suspensión de dos semanas y una multa de 60 salarios mínimos, equivalentes a $85.410.000.

La sanción se aplica por la infracción descrita en el artículo 64 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que castiga a quien actúe con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuya en un error de juicio.

El proceso disciplinario se inició tras una comunicación de la Comisión Arbitral Nacional, CAN, que reportó la acción ocurrida en el minuto 90+1 del encuentro disputado el 5 de octubre.

La CAN analizó el video oficial y determinó que la acción debía ser catalogada como simulación.

La CAN concluyó que, «si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego» y que el jugador «magnifica el contacto, induciendo a un error que incidió directamente en el resultado final del encuentro».

Atlético Nacional presentó argumentos en defensa del jugador, invocando el principio del Field of Play, el cual establece que las decisiones del árbitro sobre hechos del juego son definitivas, salvo fraude o error manifiesto.

El club alegó que la decisión del penal fue producto de una revisión VAR completa y que, por lo tanto, no hubo error inducido. Además, argumentó que no se probó la intención dolosa del jugador, elemento indispensable para la tipicidad de la falta.

El Comité Disciplinario desestimó los argumentos del club, ratificando la competencia del organismo para conocer de la infracción y señalando que la denuncia de la CAN fue clara en calificar la conducta como una simulación.

Como elemento adicional y clave, el Comité recordó las declaraciones del propio jugador Morelos tras el partido, que circularon en medios.

Como se recordará, Morelos afirmó «… obviamente yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti…».

El Comité concluyó entonces que Alfredo Morelos actuó «con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta».

Por tal motivo, le impusieron la sanción mínima prevista en el artículo 64, literal f), del CDU de la FCF.

Contra esta decisión, el jugador y el club podrán interponer recursos de reposición ante el mismo Comité Disciplinario y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

