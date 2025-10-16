¡Solo faltó que lo mandaran a la cárcel! Así es la durísima sanción contra Alfredo Morelos

Resumen: El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, fue sancionado con una suspensión de dos semanas y una multa de 60 salarios mínimos ($85.410.000) por simulación en el partido contra Boyacá Chicó F.C., según la resolución del Comité Disciplinario del Campeonato. El proceso se inició por un reporte de la Comisión Arbitral Nacional que analizó la acción del minuto 90+1 y concluyó que el jugador magnificó un contacto para inducir un error arbitral, a pesar de la defensa del club que invocaba el principio del "Field of Play" y negaba la intención dolosa. El Comité desestimó los argumentos del club, basándose en la calificación de simulación de la CAN y, crucialmente, en las declaraciones post-partido del propio Morelos donde admitió haberse "tirado" por ser "muy inteligente en ese tipo de jugadas", confirmando la intención de causar una decisión incorrecta.
Una contundente sanción fue impuesta al delantero Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, por incurrir en simulación durante el partido contra Boyacá Chicó F.C. de la Fecha 14 de la Liga BetPlay II 2025.
La resolución del Comité Disciplinario del Campeonato determinó una suspensión de dos semanas y una multa de 60 salarios mínimos, equivalentes a $85.410.000.
La sanción se aplica por la infracción descrita en el artículo 64 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que castiga a quien actúe con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuya en un error de juicio.
El proceso disciplinario se inició tras una comunicación de la Comisión Arbitral Nacional, CAN, que reportó la acción ocurrida en el minuto 90+1 del encuentro disputado el 5 de octubre.
La CAN analizó el video oficial y determinó que la acción debía ser catalogada como simulación.
La CAN concluyó que, «si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego» y que el jugador «magnifica el contacto, induciendo a un error que incidió directamente en el resultado final del encuentro».
Atlético Nacional presentó argumentos en defensa del jugador, invocando el principio del Field of Play, el cual establece que las decisiones del árbitro sobre hechos del juego son definitivas, salvo fraude o error manifiesto.
El club alegó que la decisión del penal fue producto de una revisión VAR completa y que, por lo tanto, no hubo error inducido. Además, argumentó que no se probó la intención dolosa del jugador, elemento indispensable para la tipicidad de la falta.
El Comité Disciplinario desestimó los argumentos del club, ratificando la competencia del organismo para conocer de la infracción y señalando que la denuncia de la CAN fue clara en calificar la conducta como una simulación.
Como elemento adicional y clave, el Comité recordó las declaraciones del propio jugador Morelos tras el partido, que circularon en medios.
Como se recordará, Morelos afirmó «… obviamente yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti…».
El Comité concluyó entonces que Alfredo Morelos actuó «con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta».
Por tal motivo, le impusieron la sanción mínima prevista en el artículo 64, literal f), del CDU de la FCF.
Contra esta decisión, el jugador y el club podrán interponer recursos de reposición ante el mismo Comité Disciplinario y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.