Ataque a tiros contra una mujer y quema de una moto en disturbios: noche violenta sacudió el sur de Cali

La noche del jueves 5 de marzo estuvo marcada por momentos de tensión en el sur de Cali, luego de que se registraran dos episodios violentos ocurridos con pocos minutos de diferencia en el mismo sector de la ciudad. Los hechos dejaron como saldo una mujer herida por disparos y daños materiales tras disturbios que incluyeron la quema de una motocicleta.

El primer caso se presentó en la Avenida Roosevelt, entre las carreras 32 y 36. Allí, una mujer identificada como María Mercedes Novoa, de 32 años, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vehículo esperando el cambio del semáforo.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido seguida por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que, al alcanzarla, dispararon en varias ocasiones contra ella.

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada y trasladada a un centro médico del sur de la ciudad, donde permanece bajo atención. Según lo informado por el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, las autoridades iniciaron labores de recolección de evidencia en el lugar del atentado y también adelantan verificaciones para identificar a los responsables del hecho, mientras se analizan posibles pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Disturbios y quema de una motocicleta en El Cedro

Pocos minutos después, en el barrio El Cedro, también se registró un episodio violento que inicialmente generó confusión entre los habitantes del sector. Sin embargo, las primeras indagaciones indican que este segundo hecho estaría relacionado con una confrontación entre varias personas, la cual escaló hasta derivar en disturbios y detonaciones de arma de fuego.

En medio de esa situación, varios individuos provocaron daños en viviendas y vehículos cercanos, además de incendiar una motocicleta que se encontraba estacionada en el sector. Las autoridades señalaron que, según las evaluaciones preliminares, este incidente tendría origen en un caso de intolerancia y no guardaría relación directa con el atentado ocurrido minutos antes contra la mujer.

Ante lo sucedido, la Policía desplegó equipos investigativos para recopilar información, revisar registros de cámaras de seguridad y establecer con mayor precisión cómo se desarrollaron ambos episodios. De igual manera, se busca determinar si existen responsables plenamente identificados y si los hechos están vinculados con disputas locales o con situaciones aisladas de violencia.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron que continúan las labores de verificación para esclarecer cada caso y determinar las circunstancias exactas que rodearon los hechos que alteraron la tranquilidad de esta zona del sur de la capital vallecaucana.