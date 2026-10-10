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Resumen: Este 10 y 11 de octubre, el Coliseo Municipal de Ciudad Bolívar se convierte en el epicentro comercial y turístico del Suroeste antioqueño con la realización de Expo Suroeste 2026 con entrada libre.

Ciudad Bolívar acoge Expo Suroeste 2026 durante este puente festivo: vitrina de café, turismo y agroindustria

Minuto30.com .- El Suroeste antioqueño se consolida como uno de los principales destinos turísticos y comerciales durante este puente festivo de octubre. El municipio de Ciudad Bolívar abre sus puertas para la celebración de Expo Suroeste 2026, un evento diseñado para visibilizar la riqueza productiva, cultural y empresarial de esta subregión del departamento.

La cita tiene lugar en las instalaciones del Coliseo Municipal durante este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, en el horario continuo de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., con entrada totalmente gratuita para todo el público.

Una muestra integral de la potencia productiva regional

Expo Suroeste 2026 reúne en un solo lugar a productores, emprendedores, empresarios y visitantes, ofreciendo una muestra representativa de los sectores más dinámicos de la economía local:

Café de origen y gastronomía: Espacios de catación, marcas locales y oferta culinaria tradicional y de autor.

Turismo y experiencias: Promoción de rutas ecológicas, patrimoniales y planes de aventura en la subregión.

Agroindustria y comercio: Muestra de insumos, transformación de materias primas e innovación para el campo.

Tecnología y negocios: Ruedas de relacionamiento e iniciativas tecnológicas aplicadas a la producción regional.

Plan familiar y vitrina comercial

La organización del evento destacó que la programación está concebida para atender a diversos tipos de público, desde familias y turistas que buscan alternativas de entrenamiento en el festivo, hasta inversionistas e intermediarios interesados en establecer alianzas comerciales con los productores del Suroeste.

Datos clave del evento: