Volcán Puracé cambia de nivel tras aumento de actividad y emisión de ceniza

Resumen: El volcán Puracé pasó a alerta amarilla tras un aumento de la actividad sísmica y emisiones de ceniza. Autoridades mantienen monitoreo permanente.

El volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos fueron declarados en alerta amarilla por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), luego de detectar un incremento significativo en la actividad sísmica y otros parámetros de monitoreo que evidencian cambios en el comportamiento del sistema volcánico.

Según informó la entidad, durante los últimos días se registró un aumento importante en la energía sísmica asociada al movimiento de fluidos, como gases y líquidos de origen magmático, así como su interacción con el sistema hidrotermal.

El SGC explicó que la mayor parte de los eventos sísmicos se ha localizado bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de tres kilómetros de profundidad.

Además, se reportó un incremento en la altura e intensidad de la desgasificación y emisiones de ceniza que alcanzaron hasta los 2.100 metros sobre la cima del volcán. También se ha identificado sismicidad relacionada con el fracturamiento de rocas entre uno y tres kilómetros de profundidad bajo los volcanes Puracé y Piocollo.

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La entidad aclaró que la alerta amarilla no significa que una erupción sea inminente. Este nivel indica que el volcán presenta una actividad superior a la registrada en condiciones normales, por lo que requiere vigilancia permanente.

Durante esta fase pueden presentarse emisiones esporádicas de ceniza, pequeñas explosiones en el cráter, incremento en la emisión de gases, deformaciones del edificio volcánico, anomalías térmicas y sismos que podrían ser percibidos por las comunidades cercanas.

Ante este panorama, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a las autoridades mantener actualizados los planes de gestión del riesgo, fortalecer la preparación de las comunidades, realizar simulacros y evaluar restricciones de acceso a las zonas altas del volcán cuando las condiciones lo requieran.

Como medida preventiva por la emisión de ceniza, la Aeronáutica Civil anunció el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán y restringió la navegación aérea en el área de control de Cali mientras continúa el monitoreo de la actividad del volcán.

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