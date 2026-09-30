Resumen: Ivanna Ortiz, de 36 años, enfrenta 14 cargos por el tiroteo ocurrido el pasado 8 de marzo contra la propiedad de Rihanna y A$AP Rocky en California. La mujer fue declarada apta para enfrentar un juicio tras varios meses de evaluaciones psiquiátricas y se declaró no culpable durante una nueva audiencia. El proceso continuará mientras permanece detenida bajo una fianza de aproximadamente 2,6 millones de dólares.

¡Aumentan los cargos! Mujer señalada de disparar contra la casa de Rihanna podría recibir cadena perpetua

El proceso judicial contra Ivanna Ortiz, señalada de abrir fuego contra la residencia de Rihanna y A$AP Rocky en California, avanzó esta semana después de que se hiciera pública una nueva acusación formal en su contra. La mujer, de 36 años, enfrenta 14 cargos por delitos graves relacionados con el tiroteo ocurrido el pasado 8 de marzo.

Ortiz compareció ante un tribunal de Los Ángeles y, por medio de su abogado, se declaró no culpable. La audiencia se realizó un día después de que una jueza determinara que estaba mentalmente capacitada para enfrentar un juicio, luego de varios meses de evaluaciones psiquiátricas.

Una nueva acusación con 14 cargos

La acusación fue presentada por un gran jurado el pasado 18 de junio, pero permaneció bajo reserva durante varios meses mientras avanzaban las evaluaciones de Ortiz. Con su revelación, el proceso penal que había sido suspendido volvió a avanzar.

De acuerdo con Associated Press, la mujer enfrenta un cargo de intento de asesinato contra Rihanna, tres cargos por disparar contra una vivienda habitada o una casa rodante y otros 10 por agresión con un arma de asalto. Estos últimos sustituyen las acusaciones iniciales, que estaban relacionadas con el uso de un arma de fuego semiautomática.

Los cargos por agresión corresponden a las personas que se encontraban en las dos propiedades alcanzadas durante el ataque. Entre las víctimas mencionadas en la acusación están los tres hijos de Rihanna y A$AP Rocky, RZA, Riot y Rocki, todos menores de cinco años.

Ortiz continuará detenida mientras avanza el proceso, con una fianza fijada en aproximadamente 2,6 millones de dólares.

Los disparos alcanzaron la propiedad

El ataque ocurrió el 8 de marzo en el área de Beverly Hills. Según la investigación, Ortiz habría llegado hasta el lugar en un Tesla y utilizado un rifle tipo AR-15 para disparar contra la propiedad.

Las autoridades sostienen que fueron efectuados al menos 20 disparos. Un informe policial citado por Los Angeles Times señala que varios proyectiles impactaron diferentes zonas del lugar, entre ellas el remolque Airstream que estaba estacionado en la propiedad y la pared de una habitación infantil.

Rihanna y A$AP Rocky se encontraban dentro del remolque cuando se produjeron los disparos, mientras que sus tres hijos estaban en la vivienda junto a su niñera. La madre de la cantante, Monica Braithwaite, y varios empleados también se encontraban en el lugar. Ninguna de las personas resultó herida.

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El mismo informe señala que Rihanna escuchó varios ruidos fuertes y, al revisar lo que estaba ocurriendo, observó impactos de bala en el parabrisas del remolque, frente al lugar donde había estado parada.

Ortiz fue localizada poco después

La mujer fue detenida aproximadamente una hora después del tiroteo en Sherman Oaks, según Los Angeles Times. Los agentes la encontraron en el mismo Tesla que habría utilizado para desplazarse hasta la zona y, durante el procedimiento, localizaron un rifle Springfield Armory y dos cargadores con capacidad para 30 proyectiles.

Tras su arresto, Ortiz negó ante los investigadores que hubiera intentado cometer un homicidio. El informe policial recoge la declaración: “I wasn’t attempting murder.”

Las autoridades tampoco han establecido públicamente un motivo para el ataque ni han informado de una conexión directa entre Ortiz y Rihanna. Sin embargo, reportes citados en la investigación señalan que la mujer había realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con la cantante.

El proceso seguirá en los tribunales

Ortiz permaneció fuera del proceso penal durante el periodo en que fue evaluada por especialistas. Los detalles de esas evaluaciones permanecen sellados y no han sido divulgados públicamente.

La mujer, quien reside en Orlando, Florida, había trabajado durante más de una década como logopeda con licencia, según Associated Press. La información disponible sobre sus antecedentes tampoco es uniforme entre las fuentes consultadas, por lo que las autoridades no han presentado públicamente un historial que permita establecer una relación con el ataque.

La próxima audiencia está programada para el 29 de octubre y corresponde a una etapa previa al juicio. Si Ortiz es declarada culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir una condena de cadena perpetua, de acuerdo con los reportes sobre la nueva acusación.

Mientras el proceso continúa, la acusada mantiene su declaración de no culpabilidad y será el desarrollo del caso judicial el que determine su responsabilidad por los hechos investigados.