Resumen: La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de la migración irregular en Colombia: más de 124 mil personas cruzaron el país en 2025, en su mayoría venezolanos, mujeres y niños.

Crece la ola de desplazamiento y migración en Colombia: más de 120 mil personas cruzaron el país sin control en 2025

La migración irregular y los desplazamientos forzados siguen marcando el panorama humanitario en Colombia. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo alertó sobre el preocupante aumento de los movimientos migratorios mixtos y la persistencia de la violencia que continúa expulsando a comunidades enteras de sus territorios.

Entre enero y septiembre de 2025, 124.442 personas cruzaron el país de manera irregular, según cifras del organismo. De ellas, 120.465 son de nacionalidad venezolana, lo que refleja que Colombia sigue siendo un corredor clave en el tránsito migratorio hacia el sur del continente.

El reporte detalla que el 40,2% de los migrantes son mujeres, el 36,6% hombres y un 21,5% niños, niñas y adolescentes, evidenciando la alta vulnerabilidad de esta población frente a redes de trata, explotación y violencia sexual.

La Defensoría subraya que detrás de cada cifra hay historias de familias que huyen de la pobreza, el conflicto y la falta de oportunidades, muchas veces arriesgando su vida en pasos informales o bajo el control de grupos armados.

Además, el crecimiento del desplazamiento interno y los confinamientos masivos en distintas regiones muestran que el conflicto armado no ha desaparecido.

En departamentos como Nariño, Chocó y Norte de Santander, las comunidades continúan atrapadas entre el fuego cruzado y las disputas por el control territorial.

El informe concluye que garantizar la protección de la población civil y una atención integral a las víctimas y migrantes es uno de los mayores retos actuales del Estado colombiano, que debe fortalecer las rutas humanitarias y la presencia institucional en las zonas más afectadas.

