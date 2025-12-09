Resumen: Tras la Noche de Velitas en Bogotá, 35 personas resultaron lesionadas con pólvora, incluyendo nueve menores de edad. Las localidades más afectadas fueron Engativá, Bosa, Suba y el centro de la ciudad, mientras que las manos, el rostro y los ojos fueron las zonas del cuerpo más lesionadas. Diez de los heridos estaban bajo consumo de alcohol al momento del accidente.

¡Aumenta el número de quemados! 35 personas resultaron lesionadas con pólvora en Bogotá tras la Noche de Velitas

Después de la celebración de la Noche de Velitas en Bogotá, el número de personas lesionadas con pólvora ascendió a 35, según el último reporte de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) hasta las 2:00 p.m. de este lunes 9 de diciembre. Entre los afectados, nueve son menores de 18 años, y 26 son mayores. Además, se confirmó que 10 personas resultaron heridas mientras consumían bebidas alcohólicas.

Las localidades con más incidentes fueron Engativá, donde se presentaron ocho quemaduras; Bosa, con cinco casos; Suba, con cuatro; y zonas del centro de la ciudad, incluyendo Los Mártires y Puente Aranda. Otras localidades como San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Usaquén y Kennedy también reportaron heridos, aunque en menor número.

En cuanto a las partes del cuerpo más afectadas, las manos fueron las más lesionadas, con 24 casos, seguidas por el rostro con 11 casos y los ojos con 6. También se reportaron quemaduras en cuello, pies y tronco, aunque en menor proporción.

La SDS recordó a la ciudadanía que, en caso de sufrir quemaduras por pólvora, no se deben aplicar cremas, ungüentos ni remedios caseros, ni usar algodón o esparadrapo directamente sobre la herida. Tampoco se deben reventar ampollas ni ingerir líquidos en quemaduras profundas. Aunque la lesión parezca leve, es fundamental recibir atención profesional para evitar infecciones y complicaciones.

El llamado de las autoridades es a extremar precauciones durante esta temporada y a reportar cualquier incidente relacionado con pólvora, con el fin de proteger la vida y la salud de los habitantes de Bogotá.