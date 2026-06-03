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Resumen: Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable

¡Pilas: saque los baldes! Se va el agua en las comunas Santa Cruz y Aranjuez este puente festivo

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) informa a la comunidad que este fin de semana se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de acueducto en varios sectores del nororiente de la ciudad.

Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable y llevar a cabo la conexión de nueva infraestructura al sistema. Estas acciones son fundamentales para seguir garantizando la entrega de un servicio de alta calidad a los hogares.

Horarios de la interrupción de agua

Tenga en cuenta que el corte se extenderá por más de 24 horas durante el puente festivo, por lo que es vital prepararse:

Inicio de la suspensión: Domingo, 7 de junio de 2026, a partir de las 8:00 a. m.

Restablecimiento del servicio: Lunes festivo, 8 de junio de 2026, a las 10:00 a. m.

Barrios afectados

La medida cobijará exclusivamente a los siguientes sectores pertenecientes a las comunas Santa Cruz y Aranjuez:

Aranjuez

Bermejal

Brasilia

La Piñuela

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los Álamos

Miranda

Moravia

Palermo

San Isidro

Santa Cruz La Rosa

Recomendaciones y plan de mitigación

EPM hace un llamado a los habitantes de las zonas impactadas para que recojan agua suficiente con anticipación, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas y actividades diarias durante las horas que dure el corte.

Para apoyar a la comunidad y mitigar el impacto, la empresa ha dispuesto un plan de contingencia con carrotanques que estarán recorriendo los barrios mencionados para abastecer de agua potable a quienes lo requieran.