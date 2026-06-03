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    ¡Pilas: saque los baldes! Se va el agua en las comunas Santa Cruz y Aranjuez este puente festivo

    Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Pilas: saque los baldes! Se va el agua en las comunas Santa Cruz y Aranjuez este puente festivo

    Resumen: Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) informa a la comunidad que este fin de semana se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de acueducto en varios sectores del nororiente de la ciudad.

    Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable y llevar a cabo la conexión de nueva infraestructura al sistema. Estas acciones son fundamentales para seguir garantizando la entrega de un servicio de alta calidad a los hogares.

    Horarios de la interrupción de agua

    Tenga en cuenta que el corte se extenderá por más de 24 horas durante el puente festivo, por lo que es vital prepararse:

    Inicio de la suspensión: Domingo, 7 de junio de 2026, a partir de las 8:00 a. m.

    Restablecimiento del servicio: Lunes festivo, 8 de junio de 2026, a las 10:00 a. m.

    Barrios afectados

    La medida cobijará exclusivamente a los siguientes sectores pertenecientes a las comunas Santa Cruz y Aranjuez:

    Aranjuez

    Bermejal

    Brasilia

    La Piñuela

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Los Álamos

    Miranda

    Moravia

    Palermo

    San Isidro

    Santa Cruz La Rosa

    Recomendaciones y plan de mitigación

    EPM hace un llamado a los habitantes de las zonas impactadas para que recojan agua suficiente con anticipación, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas y actividades diarias durante las horas que dure el corte.

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    Para apoyar a la comunidad y mitigar el impacto, la empresa ha dispuesto un plan de contingencia con carrotanques que estarán recorriendo los barrios mencionados para abastecer de agua potable a quienes lo requieran.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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