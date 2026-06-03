¡Pilas: saque los baldes! Se va el agua en las comunas Santa Cruz y Aranjuez este puente festivo

Resumen: Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable
Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) informa a la comunidad que este fin de semana se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de acueducto en varios sectores del nororiente de la ciudad.
Esta suspensión temporal es una labor técnica necesaria para realizar el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable y llevar a cabo la conexión de nueva infraestructura al sistema. Estas acciones son fundamentales para seguir garantizando la entrega de un servicio de alta calidad a los hogares.
Horarios de la interrupción de agua
Tenga en cuenta que el corte se extenderá por más de 24 horas durante el puente festivo, por lo que es vital prepararse:
Inicio de la suspensión: Domingo, 7 de junio de 2026, a partir de las 8:00 a. m.
Restablecimiento del servicio: Lunes festivo, 8 de junio de 2026, a las 10:00 a. m.
Barrios afectados
La medida cobijará exclusivamente a los siguientes sectores pertenecientes a las comunas Santa Cruz y Aranjuez:
Aranjuez
Bermejal
Brasilia
La Piñuela
Los Álamos
Miranda
Moravia
Palermo
San Isidro
Santa Cruz La Rosa
Recomendaciones y plan de mitigación
EPM hace un llamado a los habitantes de las zonas impactadas para que recojan agua suficiente con anticipación, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas y actividades diarias durante las horas que dure el corte.
Para apoyar a la comunidad y mitigar el impacto, la empresa ha dispuesto un plan de contingencia con carrotanques que estarán recorriendo los barrios mencionados para abastecer de agua potable a quienes lo requieran.
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