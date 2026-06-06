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    Procuraduría vigila trámite para aprobar facultad de Medicina de la UdeA en Urabá

    El Ministerio Público verificará el cumplimiento de las actuaciones adelantadas por el Consejo Académico de la Universidad de Antioqui

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Hasta con gafas inteligentes! Pillaron a 40 aspirantes a Medicina haciendo fraude en examen de la UdeA
    Foto: UdeA
    Procuraduría vigila trámite para aprobar facultad de Medicina de la UdeA en Urabá

    Resumen: Durante una sesión en la Asamblea de Antioquia, el ente de control conoció detalles relacionados con el trámite administrativo de la iniciativa y las alertas sobre posibles interferencias

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación adelanta vigilancia preventiva al proceso de aprobación de la facultad de “Ciencias de la Vida: UdeA en Urabá”.

    Durante una sesión en la Asamblea de Antioquia, el ente de control conoció detalles relacionados con el trámite administrativo de la iniciativa y las alertas sobre posibles interferencias ajenas a criterios académicos en el desarrollo del cronograma.

    El Ministerio Público verificará el cumplimiento de las actuaciones adelantadas por el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta la relevancia estratégica del proyecto para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la oferta académica en la región.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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