Resumen: Durante una sesión en la Asamblea de Antioquia, el ente de control conoció detalles relacionados con el trámite administrativo de la iniciativa y las alertas sobre posibles interferencias

Procuraduría vigila trámite para aprobar facultad de Medicina de la UdeA en Urabá

La Procuraduría General de la Nación adelanta vigilancia preventiva al proceso de aprobación de la facultad de “Ciencias de la Vida: UdeA en Urabá”.

Durante una sesión en la Asamblea de Antioquia, el ente de control conoció detalles relacionados con el trámite administrativo de la iniciativa y las alertas sobre posibles interferencias ajenas a criterios académicos en el desarrollo del cronograma.

El Ministerio Público verificará el cumplimiento de las actuaciones adelantadas por el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta la relevancia estratégica del proyecto para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la oferta académica en la región.