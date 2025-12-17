Caso Nicolás Petro vuelve a frenarse: juez aplaza audiencia y lanza fuerte advertencia a la defensa

La fiscalía pidió que el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, sea enviado a la cárcel, tras acusarlo de 5 delitos. Foto: Tomada de Redes sociales / Créditos al autor

Resumen: La audiencia de Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos fue aplazada para febrero tras la ausencia de su abogado titular.

La audiencia de Nicolás Petro volvió a ser aplazada. El pasado martes 16 de diciembre, el Juzgado decidió suspender la diligencia preparatoria del juicio que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y reprogramarla para el mes de febrero de 2026.

Durante la jornada, la Fiscalía General de la Nación y el delegado del Ministerio Público finalizaron sus apreciaciones frente a las pruebas que fueron admitidas para el juicio oral. Sin embargo, la audiencia no pudo avanzar debido a la ausencia del abogado titular de la defensa, Alejandro Carranza, quien, según se informó, se encuentra fuera del país atendiendo compromisos ante la Corte Interamericana.

El abogado suplente de Nicolás Petro solicitó que fuera el defensor principal quien sustentara los recursos de reposición y apelación previamente presentados, argumentando que no estaba facultado para hacerlo.

Esta situación generó molestia en el juez Hugo Carbonó, quien cuestionó la falta de preparación del suplente y lanzó una advertencia directa a la defensa.

“Usted, como abogado suplente, debe estar preparado para sustentar el recurso; para eso fue designado. Si no, entonces no acepte la designación”, señaló el juez, al tiempo que advirtió que, si este tipo de situaciones se repiten, se podrían compulsar copias.

La fiscal del caso, Lucy Laborde, se opuso a la suspensión de la audiencia y manifestó su inconformidad, señalando que la defensa ha solicitado aplazamientos en al menos diez oportunidades durante el último año. Según la Fiscalía, esta dinámica afecta el desarrollo normal del proceso y dilata la definición del caso.

Pese a la oposición del ente acusador, el despacho judicial decidió aplazar la diligencia y fijó nuevas fechas para los días 23, 24 y 26 de febrero de 2026, cuando la defensa deberá sustentar formalmente los recursos pendientes y el juez tomará decisiones de fondo.

El proceso contra Nicolás Petro continúa bajo la lupa pública, mientras persisten los retrasos en una etapa clave previa al inicio del juicio oral.

