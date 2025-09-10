Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Atroz homicidio en Pueblorrico donde la víctima fue desmembrada y decapitada

Una ola de violencia azota al municipio de Pueblorrico, en Antioquia. Las autoridades confirmaron un macabro homicidio en Pueblorrico donde la víctima, un reconocido comerciante, fue encontrada en condiciones extremas.

La víctima fue identificada como Norbey, conocido por el alias ‘Grillo’, quien, según las autoridades, presuntamente fue hallado desmembrado y decapitado en la vereda Mulaticos.

La Policía de Antioquia reveló que el comerciante fue visto por última vez en su negocio, donde tres hombres llegaron a pedirle combustible.

Este caso, sumado a otro asesinato ocurrido hace menos de una semana, eleva a nueve los homicidio en Pueblorrico en lo que va del año. La Fiscalía asumió la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

