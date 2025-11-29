Resumen: Las autoridades capturaron a Arley Rúa, presunto responsable de asesinar a su padre en La Ceja. El crimen, ocurrido el 25 de noviembre, generó conmoción en la comunidad y fue esclarecido en menos de 48 horas gracias al trabajo conjunto entre la SIJIN, la Fiscalía y el apoyo ciudadano. El detenido tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y ahora enfrenta un nuevo proceso judicial por este hecho.

¡Atroz crimen familiar en La Ceja! Cayó el hombre señalado de asesinar a su propio padre

Las autoridades del Departamento de Policía de Antioquia confirmaron la captura de Arley Rúa, señalado como responsable del homicidio de su padre en hechos ocurridos el 25 de noviembre en el municipio de La Ceja. El caso, que generó profunda conmoción en la comunidad, habría tenido origen en un episodio de intolerancia y dificultades de comunicación al interior del núcleo familiar.

Según la información oficial, la rápida reacción fue posible gracias al trabajo articulado entre la comunidad, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación. Las labores de búsqueda, recolección de testimonios y análisis del material probatorio permitieron identificar y ubicar al presunto agresor en menos de 48 horas.

Las autoridades confirmaron además que Arley Rúa presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes y cuenta con una sentencia condenatoria por ese mismo delito. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial.

El Departamento de Policía de Antioquia informó que, en lo corrido del año, se han registrado cerca de 3.000 casos de violencia intrafamiliar en el departamento, una cifra ligeramente inferior a los 3.103 reportados en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la comunidad y del centro de monitoreo del municipio, cuya colaboración permitió avanzar con rapidez en la ubicación del responsable. Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo o violencia familiar.