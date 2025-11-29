Resumen: Tres de los cuatro fallecidos en la explosión ocurrida en Anorí, nordeste de Antioquia, fueron identificados como presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, incluyendo un menor de 17 años que habría sido reclutado forzosamente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y la identidad del cuarto cuerpo aún no ha sido confirmada.

Identifican a tres de los cuatro fallecidos del Frente 36 en Anorí, entre ellos un menor

Una detonación en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, cobró la vida de cuatro personas durante el fin de semana. Según las primeras indagaciones, los fallecidos estaban manipulando explosivos que serían parte de la actividad del Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo la influencia de alias Calarcá.

Entre las víctimas se encuentra William Palacio, un joven de 17 años que, según fuentes preliminares, habría sido reclutado de manera forzada por la estructura ilegal. Los otros dos cuerpos identificados corresponden a Jaider Giraldo y Jason Rodríguez, ambos de 20 años. La cuarta persona permanece sin identificar y se encuentra en la morgue del municipio.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía en Antioquia, detalló que los cuerpos presentaban signos de exposición a explosivos, principalmente en el tronco y extremidades superiores. “Todo indica que los artefactos explotaron accidentalmente durante su manipulación, posiblemente mientras preparaban la instalación de minas antipersonal”, afirmó.

Las investigaciones buscan determinar si los explosivos estaban destinados a enfrentar a la Fuerza Pública o si se trataba de acciones contra otras estructuras armadas en la región, como el Clan del Golfo y el ELN, que también tienen presencia en Anorí.

Las autoridades continuarán con la verificación de identidades y la reconstrucción de los hechos, mientras los cuerpos son trasladados a Medicina Legal en Medellín.