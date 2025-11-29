Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Identifican a tres de los cuatro fallecidos del Frente 36 en Anorí, entre ellos un menor

    La explosión, que habría ocurrido mientras manipulaban artefactos explosivos, dejó un total de cuatro víctimas en la zona rural del municipio.

    Publicado por: Sara Cespedes

    En el municipio de Valdivia, norte de Antioquia, seis valientes soldados perdieron la vida y cuatro resultaron heridos en un enfrentamiento
    Foto Archivo
    Identifican a tres de los cuatro fallecidos del Frente 36 en Anorí, entre ellos un menor

    Resumen: Tres de los cuatro fallecidos en la explosión ocurrida en Anorí, nordeste de Antioquia, fueron identificados como presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, incluyendo un menor de 17 años que habría sido reclutado forzosamente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y la identidad del cuarto cuerpo aún no ha sido confirmada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una detonación en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, cobró la vida de cuatro personas durante el fin de semana. Según las primeras indagaciones, los fallecidos estaban manipulando explosivos que serían parte de la actividad del Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo la influencia de alias Calarcá.

    Entre las víctimas se encuentra William Palacio, un joven de 17 años que, según fuentes preliminares, habría sido reclutado de manera forzada por la estructura ilegal. Los otros dos cuerpos identificados corresponden a Jaider Giraldo y Jason Rodríguez, ambos de 20 años. La cuarta persona permanece sin identificar y se encuentra en la morgue del municipio.

    Esto le podría interesar: Cae alias Richard, señalado de detonar la motobomba en La Plata: la recompensa era de $300 millones

    El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía en Antioquia, detalló que los cuerpos presentaban signos de exposición a explosivos, principalmente en el tronco y extremidades superiores. “Todo indica que los artefactos explotaron accidentalmente durante su manipulación, posiblemente mientras preparaban la instalación de minas antipersonal”, afirmó.

    Las investigaciones buscan determinar si los explosivos estaban destinados a enfrentar a la Fuerza Pública o si se trataba de acciones contra otras estructuras armadas en la región, como el Clan del Golfo y el ELN, que también tienen presencia en Anorí.

    Las autoridades continuarán con la verificación de identidades y la reconstrucción de los hechos, mientras los cuerpos son trasladados a Medicina Legal en Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.