Resumen: Debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el cadáver tras permanecer en el afluente, los investigadores no pudieron determinar en el lugar ni el sexo, ni la edad aproximada, ni las posibles causas de la muerte.

¡Tiene tatuaje en el antebrazo! Cuerpo en descomposición hallado en Río Medellín por la Aguacatala

Minuto30.com .- Durante la mañana de este miércoles 3 de junio, las autoridades atendieron un grave caso tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Medellín.

El avistamiento se produjo en inmediaciones de una de las estaciones del sistema Metro, lo que obligó a un rápido despliegue de los equipos de rescate y criminalística.

Un tatuaje, la clave para su identificación

Versiones extraoficiales indican que el cadáver fue recuperado en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó enormemente las labores de identificación preliminar en el lugar de los hechos. Sin embargo, se conoció un detalle específico que podría ser fundamental para que sus familiares logren reconocerlo:

Señal particular: La víctima posee un tatuaje ubicado en la región del tercio medio del antebrazo. El diseño está elaborado en letras cursivas y dice claramente «celeste».

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Labores forenses en curso

Debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el cadáver tras permanecer en el afluente, los investigadores no pudieron determinar en el lugar ni el sexo, ni la edad aproximada, ni las posibles causas de la muerte.

El cuerpo fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, mediante la respectiva autopsia y estudios técnicos, se espera revelar todos estos detalles y lograr la plena identificación de la persona en las próximas horas.