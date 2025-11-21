Resumen: En Villa Mayor, Bogotá, la Policía frustró el hurto de una camioneta de alta gama, capturando en flagrancia a dos hombres de 22 y 29 años. Durante la detención les incautaron un arma de fuego tipo traumática utilizada en el atraco. El vehículo y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades destacaron la reducción del 24 % en el hurto de automotores en lo que va del 2025.

¡Atraco fallido y fuga frustrada! Capturan a ladrones que intentaron robar camioneta de lujo en Bogotá

La rápida reacción de la Policía de Bogotá permitió frustrar el hurto de un vehículo de alta gama en el barrio Villa Mayor, localidad Rafael Uribe Uribe. El hecho se presentó cuando dos hombres, de 22 y 29 años, intentaron llevarse la camioneta mediante la modalidad de atraco.

Los uniformados, que realizaban labores de patrullaje, fueron alertados por la ciudadanía sobre el intento de hurto. Gracias a la pronta respuesta y colaboración de los vecinos, los delincuentes intentaron huir, pero fueron capturados en flagrancia.

La víctima identificó a los responsables y, al momento de la detención, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática, utilizada para cometer el delito.

Los detenidos, junto con el vehículo recuperado y el arma incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde responderán por hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Las autoridades destacaron que, en lo que va del 2025, se ha logrado una reducción del 24 % en el hurto de automotores, con 893 casos menos en comparación con el 2024, y la incautación de más de 1.580 armas de fuego.

La Policía de Bogotá reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración de los vecinos es clave para garantizar la seguridad y avanzar en los procesos judiciales contra el crimen.