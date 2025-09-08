Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En Engativá, un operativo policial en horas de la madrugada terminó con la captura de una banda de cinco delincuentes, dos de ellos extranjeros, que acababa de robar una camioneta. Gracias a la rápida acción de las autoridades, el vehículo fue recuperado y se logró inmovilizar otro carro utilizado por los criminales. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco implicados, dos de los cuales tenían antecedentes judiciales.

Atraco en Engativá terminó en persecución y cárcel para banda de ladrones de carros

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda criminal dedicada al hurto de vehículos, tras un operativo que culminó con la captura de cinco hombres y la recuperación de una camioneta robada.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes en la localidad de Engativá, donde una víctima fue intimidada y despojada de su vehículo. Tras recibir el reporte, las autoridades activaron un plan candado que permitió ubicar la camioneta en el barrio Brasilia apenas quince minutos después.

Al notar la presencia policial, los delincuentes huyeron en otra camioneta, lo que desencadenó una persecución que terminó con la captura de los cinco sospechosos, dos de ellos de nacionalidad extranjera.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó que, además de la recuperación del vehículo robado, fue inmovilizada la camioneta utilizada para escapar y se incautaron cinco teléfonos celulares.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, dos de los cuales registraban antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, los detenidos pertenecían a una estructura criminal dedicada al robo de automotores en la capital.