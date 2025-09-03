Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Pille las placas! Atracan a mano armada a ocupantes de un carro en la Autopista Sur

Este miércoles 3 de septiembre, se reportó un asalto a mano armada en plena Autopista Sur de Itagüí, un hecho de violencia que quedó registrado en video.

El asalto se registró en el sentido sur-norte, antes de llegar a la sede de la Secretaría de Tránsito de Itagüí.

Según el reporte inicial, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron a un vehículo particular. Con un arma de fuego, uno de los ladrones intimidó a los ocupantes para que bajaran los vidrios y, presuntamente, les despojó una gran cantidad de dinero y joyas.

Una vez realizado el hurto, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Este tipo de crimen, conocido popularmente como «fleteo», ha encendido las alarmas entre la población.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos a la línea de emergencia 123.

Se reitera la importancia de la colaboración ciudadana para identificar y capturar a los responsables de estos delitos, que generan zozobra y ponen en riesgo la seguridad de los habitantes del Valle de Aburrá.

