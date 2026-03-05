Autoridades investigan atraco a turistas francesas en El Poblado

Resumen: Autoridades de Medellín anunciaron intervención policial en El Poblado tras el atraco a dos turistas francesas cerca del Parque Lleras.

Las autoridades de Medellín se pronunciaron tras una denuncia de atraco a turistas francesas ocurrido en inmediaciones del Parque Lleras, El Poblado, y anunciaron un refuerzo en la presencia policial para prevenir nuevos hechos de inseguridad en esta zona turística de la ciudad.

El atraco a turistas se registró en la noche del pasado 1 de marzo, cuando dos mujeres de nacionalidad francesa caminaban por los alrededores del parque, a pocos metros del hotel donde se hospedaban. De acuerdo con la información preliminar, las visitantes habían llegado a la ciudad apenas un día antes y decidieron recorrer el sector.

Según el reporte conocido por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron a las extranjeras y, bajo amenazas con arma de fuego, al parecer, las obligaron a entregar sus pertenencias.

Durante el asalto, los delincuentes se llevaron celulares de alta gama y dinero en efectivo que las víctimas tenían destinado para gastos durante su estadía.

Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar en la motocicleta en la que se movilizaban, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Yesid Bello Cubides, indicó que se adelantan labores investigativas para identificar y capturar a los responsables del hecho.

Según explicó el oficial, actualmente se desarrolla una intervención focalizada en El Poblado con el despliegue de más de 120 uniformados, quienes realizan patrullajes, verificación de cámaras de seguridad y labores de inteligencia en articulación con comerciantes, líderes comunitarios y autoridades locales.

Las autoridades también confirmaron que se realizaron reuniones con representantes del sector turístico y comunitario para fortalecer las acciones de seguridad y mejorar los canales de información que permitan prevenir nuevos delitos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo corrido del año se han reportado 355 denuncias por hurto a personas en El Poblado, de las cuales 91 corresponden a casos de atraco.

Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y ciudadanos a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 y aseguraron que continuarán los operativos para garantizar la seguridad en uno de los sectores más visitados de la ciudad.

