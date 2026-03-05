Resumen: Un detalle que ha llamado la atención de los testigos es que no encontraron huellas en sus manos, lo que podría sugerir un intento de borrar evidencia o una manipulación posterior del cuerpo.

La encontraron empijamada, tirada en el piso y degollada: Macabro hallazgo en vivienda de Bello

Minuto30.com .- La noche del miércoles 4 de marzo, en el municipio de Bello, se convirtió en el escenario de un atroz crimen que ha conmocionado a la comunidad. Una mujer de 25 años fue hallada sin vida al interior de su residencia, presentando graves signos de violencia ocasionados con arma cortopunzante.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 9:40 p.m., cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo en una vivienda del sector. Al llegar al sitio, las unidades de criminalística confirmaron la tragedia.

Los macabros detalles del hallazgo

La víctima yacía en el suelo de su habitación vestida con una pijama de color rosado. Según versiones extraoficiales, el cuerpo presentaba heridas brutales que evidencian la saña del atacante.

Un moretón en el pómulo, al parecer provocado por un golpe; y dos heridas profundas en el cuello, una de ellas de gran dimensión, que habría provocado su deceso casi instantáneo.

Un detalle que ha llamado la atención de los testigos es que no encontraron huellas en sus manos, lo que podría sugerir un intento de borrar evidencia o una manipulación posterior del cuerpo.

Versiones encontradas y una extraña desaparición digital

El caso está rodeado de interrogantes. El hombre con quien la joven compartía el apartamento relató a las autoridades que, tras regresar de realizar unas diligencias, encontró a la mujer tendida sin signos vitales. Según su testimonio, ella le habría escrito a las 3:00 p.m. informándole que se encontraría con un amigo, sin dar más detalles.

Sin embargo, versiones de familiares cercanos contradicen la línea de tiempo. Allegados aseguran que la joven dejó de responder mensajes de WhatsApp desde las 12:30 p.m., hora en la que, presuntamente, el compañero de apartamento aún se encontraba en la residencia. A partir de ese momento, los mensajes dejaron de ser entregados.

Vínculos bajo investigación: ¿Un rastro desde Zaragoza?

La investigación ha tomado un giro complejo tras las declaraciones de algunos vecinos que aseguran que la joven solía ser transportada hasta su casa en vehículos de alta gama y custodiada por escoltas, acompañada por un individuo que sería del Bajo Cauca.

Autoridades buscan al responsable

Hasta el momento no se registran capturas por este homicidio.