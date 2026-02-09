Así cayeron dos atracadores en semáforos del centro de Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cámaras de videovigilancia en Medellín permitieron la captura en tiempo real de dos hombres que atracaban en semáforos. Recuperan celulares hurtados.

En un operativo que resalta la efectividad tecnológica de la ciudad, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos señalados de atracar a un ciudadano en pleno cambio de semáforo.

La detención se ejecutó gracias al monitoreo ininterrumpido del sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Medellín, operado desde el número único de emergencias 123.

Los visualizadores de turno detectaron el movimiento sospechoso y, tras confirmar el hurto, iniciaron un seguimiento milimétrico que permitió coordinar el cerco policial en tierra.

El hecho delictivo involucró a dos hombres que abordaron a su víctima mediante la modalidad de atraco. Uno de los sospechosos vestía prendas oscuras y gorra, mientras que su cómplice fue identificado por transitar en chanclas al momento del crimen.

A pesar de sus intentos por huir entre el tráfico, las cámaras de videovigilancia no los perdieron de vista en ningún tramo de su recorrido, entregando descripciones precisas a las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Las cifras de seguridad en Medellín muestran una tendencia positiva en este inicio de año. Según el reporte oficial, durante lo corrido del 2026 se ha registrado un incremento del 3% en las capturas de presuntos atracadores en comparación con el mismo periodo de 2025.

Mientras que el año anterior se contabilizaban 77 detenciones para esta fecha, el uso estratégico de la videovigilancia ha permitido que en la actualidad la cifra ascienda a 79 personas puestas a disposición de la justicia por este delito.

Además de las capturas, el balance operativo destaca la recuperación de bienes ciudadanos. Gracias a la rápida reacción guiada por la tecnología de cámaras, se ha logrado recuperar 38 teléfonos celulares hurtados en distintos sectores de la ciudad.

Con estos resultados, la alcaldía reafirma que el blindaje tecnológico de las calles es la herramienta principal para combatir el hurto a personas.

