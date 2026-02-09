¿Lo ha visto? ‘Oreo’, el gatico, se perdió en el barrio Granizal y su familia lo busca desesperadamente

Resumen: Sus dueños han emprendido una búsqueda intensa por toda la zona, pero hasta el momento no han tenido noticias de su paradero
Minuto30.com .- En la noche del pasado sábado 7 de febrero, una familia del nororiente de Medellín perdió el rastro de uno de sus miembros más queridos. Se trata de ‘Oreo’, una mascota que se extravió en el barrio Granizal, específicamente en el sector conocido como la cuadra de Las Cometas.
Sus dueños han emprendido una búsqueda intensa por toda la zona, pero hasta el momento no han tenido noticias de su paradero. Por ello, hacen un llamado urgente a los habitantes de Granizal, Popular y sectores aledaños para que ayuden a que ‘Oreo’ regrese a casa.
Datos clave para identificarlo:
Nombre: Oreo.
Lugar de extravío: Barrio Granizal, sector de la cuadra de Las Cometas.
Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026.
Si usted lo ha visto, lo tiene bajo su resguardo o puede brindar cualquier información que permita localizarlo, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:
318 313 9022
