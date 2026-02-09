Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Lo ha visto? ‘Oreo’, el gatico, se perdió en el barrio Granizal y su familia lo busca desesperadamente

    Si tiene alguna información comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Lo ha visto? ‘Oreo’, el gatico, se perdió en el barrio Granizal y su familia lo busca desesperadamente

    Resumen: Sus dueños han emprendido una búsqueda intensa por toda la zona, pero hasta el momento no han tenido noticias de su paradero

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la noche del pasado sábado 7 de febrero, una familia del nororiente de Medellín perdió el rastro de uno de sus miembros más queridos. Se trata de ‘Oreo’, una mascota que se extravió en el barrio Granizal, específicamente en el sector conocido como la cuadra de Las Cometas.

    Sus dueños han emprendido una búsqueda intensa por toda la zona, pero hasta el momento no han tenido noticias de su paradero. Por ello, hacen un llamado urgente a los habitantes de Granizal, Popular y sectores aledaños para que ayuden a que ‘Oreo’ regrese a casa.

    Datos clave para identificarlo:

    Nombre: Oreo.

    Lugar de extravío: Barrio Granizal, sector de la cuadra de Las Cometas.

    Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026.

    Si usted lo ha visto, lo tiene bajo su resguardo o puede brindar cualquier información que permita localizarlo, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

    318 313 9022

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.