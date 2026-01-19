Atlético Nacional asegura la continuidad de Alfredo Morelos por tres años, quien ya inicia su readaptación para volver a las canchas. Foto: Atlético Nacional

Resumen: A pesar del silencio oficial de Atlético Nacional, se ha confirmado que el delantero Alfredo Morelos continuará en el equipo tras firmar un contrato por tres años, según informó la periodista Pilar Velásquez. El "Búfalo", quien ya inició trabajos de readaptación deportiva este lunes 19 de enero, fue visto recientemente en el Atanasio Girardot y se espera que esté listo para regresar a las canchas el próximo 26 de enero bajo la dirección de Diego Arias.

¡Pese al silencio! Atlético Nacional ya habría asegurado a Alfredo Morelos

Se acabó la incertidumbre, aunque Atlético Nacional guarda ‘prudente’ silencio sobre el caso de Alfredo Morelos, parece un hecho la continuidad del búfalo en el verde paisa.

La periodista Pilar Velásquez, a través de su cuenta de X @pilarvelasquezv, confirmó que el verde paisa ya logró la continuidad del atacante.

En su información, Pilar contó que Morelos “ya firmó por 3 años”. Durante este lunes, 19 de enero, el atacante ya estaría desarrollando trabajos de readaptación para entrar en competencia.

El ‘búfalo’ estuvo presente en el estadio Atanasio Girardot, durante el compromiso entre el ‘Rey de copas’ y Boyacá Chicó.

Esta renovación de Morelos es, sin duda, otro refuerzo para el más veces campeón de Colombia, partiendo de la base de lo complejo que fue lograr la continuidad del jugador.

Esta semana será clave para ir cocinando el regreso de Morelos a las canchas, teniendo en cuenta que el verde no tendrá actividad durante el fin de semana.

El próximo partido de los dirigidos por Diego Arias será el lunes, 26 de enero, desde las 8 de la noche en el coloso de la 74.

