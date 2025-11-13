Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

Resumen: Nacional deberá enfrentar un fixture de alta exigencia con seis partidos, disputando encuentros de ida y vuelta
Minuto30.com .- El sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II ha ubicado a Atlético Nacional en el exigente Grupo A. El equipo verde se enfrentará a tres grandes rivales en una lucha directa por un cupo a la final: Deportivo Independiente Medellín (DIM), Junior FC y América de Cali.
Nacional deberá enfrentar un fixture de alta exigencia con seis partidos, disputando encuentros de ida y vuelta contra cada uno de sus rivales. La fase de cuadrangulares se llevará a cabo en un periodo concentrado, arrancando el 19 de noviembre y extendiéndose hasta el 7 de diciembre, lo que demandará el máximo rendimiento del equipo.
La afición espera con especial emoción los clásicos contra el DIM y los enfrentamientos de alto voltaje ante América de Cali y Junior FC. Estos partidos no solo serán cruciales para sumar puntos, sino que definirán el carácter del equipo paisa en su camino hacia la estrella de fin de año.
Fecha 1 – 19-20/11: Atlético Nacional vs América
Fecha 2 – 22-23/11: Medellín vs Atlético Nacional
Fecha 3 – 26-27/11: Atlético Nacional vs Junior
Fecha 4 – 29-30/11: Junior vs Atlético Nacional
Fecha 5 – 3-4/12: Atlético Nacional vs Medellín
Fecha 6 – 6-7/12: América vs Atlético Nacional
