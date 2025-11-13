Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

    • Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título
    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

    Resumen: Nacional deberá enfrentar un fixture de alta exigencia con seis partidos, disputando encuentros de ida y vuelta

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II ha ubicado a Atlético Nacional en el exigente Grupo A. El equipo verde se enfrentará a tres grandes rivales en una lucha directa por un cupo a la final: Deportivo Independiente Medellín (DIM), Junior FC y América de Cali.

    Nacional deberá enfrentar un fixture de alta exigencia con seis partidos, disputando encuentros de ida y vuelta contra cada uno de sus rivales. La fase de cuadrangulares se llevará a cabo en un periodo concentrado, arrancando el 19 de noviembre y extendiéndose hasta el 7 de diciembre, lo que demandará el máximo rendimiento del equipo.

    La afición espera con especial emoción los clásicos contra el DIM y los enfrentamientos de alto voltaje ante América de Cali y Junior FC. Estos partidos no solo serán cruciales para sumar puntos, sino que definirán el carácter del equipo paisa en su camino hacia la estrella de fin de año.

    Fixture de Atlético Nacional

    Fecha 1 – 19-20/11: Atlético Nacional vs América

    Fecha 2 – 22-23/11: Medellín vs Atlético Nacional

    Fecha 3 – 26-27/11: Atlético Nacional vs Junior

    Fecha 4 – 29-30/11: Junior vs Atlético Nacional

    Fecha 5 – 3-4/12: Atlético Nacional vs Medellín

    Fecha 6 – 6-7/12: América vs Atlético Nacional

    Lea también: Asi se jugarán los Cuadrangulares del Fútbol Colombiano

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior

    ¡Hospital verdolaga! Así está Atlético Nacional previo al partido contra Junior

    Atlético Nacional buscará ser cabeza de grupo frente a Junior: Estos son los convocados

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    Compartir:
    • Anuncio




    Lo más reciente

    Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

    Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

    Así formará el DIM para recibir a América de Cali y buscar la victoria que los deje líderes de su grupo

    Así formará el DIM para recibir a América de Cali y buscar la victoria que los deje líderes de su grupo

    ¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior

    ¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior

    ¡Hospital verdolaga! Así está Atlético Nacional previo al partido contra Junior

    ¡Hospital verdolaga! Así está Atlético Nacional previo al partido contra Junior

    El DIM será juez del América de Cali: Convocados del ‘Poderoso’ para recibir a ‘La Mecha’

    El DIM será juez del América de Cali: Convocados del ‘Poderoso’ para recibir a ‘La Mecha’


    [grupos] [fixture items="7"]