Atlético Nacional se juega la vida en el «Grupo de la Muerte» de la Liga BetPlay: Fixture verdolaga

Minuto30.com .- El sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II ha ubicado a Atlético Nacional en el exigente Grupo A. El equipo verde se enfrentará a tres grandes rivales en una lucha directa por un cupo a la final: Deportivo Independiente Medellín (DIM), Junior FC y América de Cali.

Nacional deberá enfrentar un fixture de alta exigencia con seis partidos, disputando encuentros de ida y vuelta contra cada uno de sus rivales. La fase de cuadrangulares se llevará a cabo en un periodo concentrado, arrancando el 19 de noviembre y extendiéndose hasta el 7 de diciembre, lo que demandará el máximo rendimiento del equipo.

La afición espera con especial emoción los clásicos contra el DIM y los enfrentamientos de alto voltaje ante América de Cali y Junior FC. Estos partidos no solo serán cruciales para sumar puntos, sino que definirán el carácter del equipo paisa en su camino hacia la estrella de fin de año.

Fixture de Atlético Nacional

Fecha 1 – 19-20/11: Atlético Nacional vs América

Fecha 2 – 22-23/11: Medellín vs Atlético Nacional

Fecha 3 – 26-27/11: Atlético Nacional vs Junior

Fecha 4 – 29-30/11: Junior vs Atlético Nacional

Fecha 5 – 3-4/12: Atlético Nacional vs Medellín

Fecha 6 – 6-7/12: América vs Atlético Nacional

