Así se jugarán los Cuadrangulares del Fútbol Colombiano

Minuto30.com .- Los Cuadrangulares finales de la Liga Betplay II 2025 se jugarán, según sorteo llevado a cabo por la Dimayor, tras finalizar la fecha 20 del Todos contra Todos.

Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América lucharán por el título en la siguiente fase.

El mejor de cada uno de los cuadrangulares llegarí a la finalísima del fútbol colombiano que se juega en partidos de ida y vuelta.

Cuadrangular A

Medellín, cabeza de grupo y dueño del punto invisible

Nacional

Junior

América

Cuadrangular B

Tolima, cabeza de grupo y dueño del punto invisible

Bucaramanga

Fortaleza

Santa Fe