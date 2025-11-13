Así se jugarán los Cuadrangulares del Fútbol Colombiano

Minuto30
    cuadrangulars, futbol colombiano,
    Resumen: El mejor de cada uno de los cuadrangulares llegar+a a la finalísima del fútbol colombiano que se juega en partidos de ida y vuelta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Los Cuadrangulares finales de la Liga Betplay II 2025 se jugarán, según sorteo llevado a cabo por la Dimayor, tras finalizar la fecha 20 del Todos contra Todos.

    Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América lucharán por el título en la siguiente fase.

    El mejor de cada uno de los cuadrangulares llegarí a la finalísima del fútbol colombiano que se juega en partidos de ida y vuelta.

    Cuadrangular A

    Medellín, cabeza de grupo y dueño del punto invisible

    Nacional

    Junior

    América

    Cuadrangular B

    Tolima, cabeza de grupo y dueño del punto invisible

    Bucaramanga

    Fortaleza

    Santa Fe

